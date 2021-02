Neymar se machuca em jogo do PSG e vira preocupação; assista

O PSG venceu o Caen nesta quarta-feira (10) por 1 a 0 pela Copa da França. Entretanto, dias antes da partida contra o Barcelona pela Champions League, um problema surgiu para a equipe parisiense. Neymar saiu machucado aos 10 minutos do segundo tempo e pode se tornar desfalque. Assim, entenda o que aconteceu e veja o momento do lance.

Neymar se machuca em jogo do PSG

A equipe parisiense entrou em campo contra o Caen, time da segunda divisão do futebol francês, pela Copa da França. Pela primeira vez, Neymar entrou em campo com a braçadeira de capitão.

No primeiro tempo, teve boas chances mas não conseguiu abrir o placar. Entretanto no segundo, deu a assistência para Kean que resultou no único gol do jogo aos 3 minutos. Porém, nem tudo foi perfeito para Neymar.

Aos 10 minutos, o brasileiro, que já havia sofrido outras faltas no jogo, recebeu dura entrada de Yago. No chão, Neymar esperou o árbitro e o atendimento médico. Três minutos, deixou o gramado sem nem mesmo esperar a substituição do técnico Pochettino, entregando a braçadeira para Mbappe. Dessa maneira, o jogador foi direto para o vestiário e os rumores sobre grave lesão aumentaram. Assim, assista o momento.

Pochettino fala sobre lesão de Neymar

Segundo o jornal Le Parisien, o técnico Mauricio Pochettino falou ao final do jogo sobre o problema de Neymar. Para ele, é impossível saber o que realmente aconteceu, tendo que esperar pelos resultados de exames.

“É difícil dizer. Amanhã veremos com o médico se é uma lesão ou não. No momento, não sabemos mais”. – em entrevista ao Eurosport.

PSG enfrenta o Barcelona na próxima quarta pela Champions

A preocupação para a equipe do PSG se dá porque o time tem pela frente dois jogos importantes. No sábado (13), joga contra o Nice às 13h pela 25ª rodada do Campeonato Francês. Lutando pela liderança, a equipe de Neymar entra em campo precisando somar pontos para alcançar o Lille, em primeiro lugar na tabela.

Além disso, o Paris enfrenta na próxima terça-feira (16) o Barcelona no jogo de ida pelas oitavas da Champions League. Com Di Maria lesionado e outras peças fundamentais, Neymar pode fazer muita falta ao elenco parisiense.

