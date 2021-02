Classificação do Brasileirão: veja como ficou a tabela após a 38ª rodada

Depois de 38 rodadas, o Brasileirão 2020 chegou ao fim. Nesta quinta-feira (25), em rodada única, dez jogos definiram o rumo dos clubes na reta final da competição. Assim, o Flamengo conquistou o título da temporada mesmo perdendo para o São Paulo, enquanto o Internacional amargou empate sem gols com o Corinthians. Então, veja como ficou a classificação do Brasileirão.

Então, como fica a tabela do Brasileirão?

O Flamengo não conseguiu vencer o São Paulo jogando no Morumbi. Por 2 a 1, o time paulista garantiu os três pontos e tem vaga direta na Libertadores. Por outro lado, os cariocas levantaram a taça de campeão do Brasileirão 2020 com Rogério Ceni no comando.

Do outro lado, o Internacional precisava de apenas um gol para ser campeão do Brasileirão, mas ficou no empate sem gols contra o Corinthians jogando no Beira Rio. Assim, terminou em segundo lugar, enquanto o alvinegro garantiu o 12º lugar.

O Palmeiras foi derrotado pelo Atlético-MG na noite desta quinta-feira por 2 a 0. Agora, o Galo vai direto para a Libertadores, enquanto o time verde, por ser o atual campeão, também vai, terminando o Brasileirão em 7º na classificação.

Além disso, o Santos também perdeu. Por 2 a 0, o Bahia venceu e garantiu a permanência na elite do Brasileirão. Já o time santista está em 8º na tabela do Brasileirão, classificado para a Sul-Americana.

Confira a Classificação do Brasileirão 2020 atualizada

1 Flamengo – 71 pontos

2 Internacional – 70 pontos

3 Atlético-MG – 68 pontos

4 São Paulo – 66 pontos

5 Fluminense – 64 pontos

6 Grêmio – 59 pontos

7 Palmeiras – 58 pontos

8 Santos – 54 pontos

9 Athletico-PR – 53 pontos

10 Bragantino – 53 pontos

11 Ceará – 52 pontos

12 Corinthians – 51 pontos

13 Atlético Goianiense – 50 pontos

14 Bahia– 44 pontos

15 Sport – 42 pontos

16 Fortaleza – 41 pontos

17 Vasco – 41 pontos

18 Goiás – 37 pontos

19 Coritiba – 31 pontos

20 Botafogo – 27 pontos

Então, quando começa o Brasileirão 2021?

Ainda não há datas e tabelas oficiais divulgadas que revelam o começo do Brasileirão 2021. Depois de uma temporada conturbada pela pandemia do coronavírus, o Campeonato Brasileiro conseguiu ser concluído. Agora, espera-se que a CBF divulgue o calendário nos próximos dias com os jogos e datas.

Entretanto, sabe-se que América-MG, Chapecoense, Cuiabá e Juventude disputarão a temporada 2021 já que subiram para a elite.

