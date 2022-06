Classificação do Brasileiro Série B 2022: tabela atualizada na 12ª rodada

Doze rodadas já foram no Campeonato Brasileiro da Série B. O primeiro turno trouxe resultados inesperados aos torcedores, como a briga pela liderança entre Cruzeiro, Grêmio, Vasco, Bahia e Sport, sonhando em garantir o acesso de volta para a elite do futebol brasileiro. Enquanto isso, na parte de baixo, as equipes querem escapar da zona de rebaixamento para não serem rebaixados. Confira como está a Classificação do Brasileiro Série B 2022.

Como está a classificação do Brasileiro Série B 2022?

O Cruzeiro é o líder absoluto da Série B do Brasileirão com 28 pontos, tendo três de vantagem diante do Bahia, vice-líder da competição. O Vasco, entretanto, é o único clube que ainda não perdeu, ocupando a terceira posição da Classificação do Brasileiro Série B 2022. Também aparecem na briga pelo acesso os times do Grêmio e Sport.

Na parte de baixo da tabela, Náutico, Guarani, Chapecoense e Vila Nova correm contra o tempo para tentar escapar da zona de rebaixamento.

O caso do Vila Nova é o mais preocupante. O time goiano tem apenas uma vitória, com sequência de até cinco partidas sem vencer. A Chapecoense, rebaixada da primeira divisão na temporada passada, também quer escapar da degola.

Classificação do Brasileiro Série B 2022

1 Cruzeiro – 28 pontos

2 Bahia – 25 pontos

3 Vasco – 24 pontos

4 Sport – 19 pontos

5 Grêmio – 18 pontos

6 Criciúma – 16 pontos

7 Tombense – 16 pontos

8 Operário – 15 pontos

9 Sampaio Corrêa – 15 pontos

10 Londrina – 15 pontos

11 CRB – 14 pontos

12 Novorizontino – 14 pontos

13 Brusque – 13 pontos

14 Ituano – 13 pontos

15 CSA – 13 pontos

16 Ponte Preta – 12 pontos

17 Náutico – 12 pontos

18 Chapecoense – 12 pontos

19 Guarani – 12 pontos

20 Vila Nova – 10 pontos

+ Classificação do Brasileirão 2022: tabela da Série A após 11ª rodada

Qual é a próxima rodada do Brasileiro Série B?

A próxima rodada da Série B do Brasileirão é a décima terceira rodada, marcada para os dias 14, 16, 17, 18 e até o dia 19 de junho, no domingo.

A rodada vai contar com os duelos entre Bahia e Chapecoense, um dos destaques, além do encontro do Cruzeiro com a Ponte Preta, o Londrina contra o Vasco e o Náutico versus o Sport, em clássico recifense.