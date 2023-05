Como assistir Athletico PR x Grêmio feminino hoje no Brasileirão - 05/05

Pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, as equipes de Athletico PR x Grêmio feminino se enfrentam nesta sexta-feira, 05 de maio, no CAT do Cajú, em Curitiba, às 15h (Horário de Brasília). As equipes disputam no meio da tabela para se afastarem da zona de rebaixamento.

O Athletico vem de vitória contra o Ceará enquanto o Tricolor perdeu para a Ferroviária.

Onde assistir Athletico PR x Grêmio feminino hoje

A partida entre Athletico PR x Grêmio feminino hoje terá transmissão do Rede Furacão, serviço de streaming do clube paranaense.

O aplicativo do time está disponível no site (www.redefuracao.com.br). Dá para se cadastrar de graça na plataforma, mas o Furacão não indicou se é necessário pagar para assistir ao jogo, portanto verifique antes de fazer o login.

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: CAT do Cajú, em Curitiba

Onde assistir: Rede Furacão

Escalações de Athletico PR x Grêmio

Para o duelo desta sexta-feira, na rodada do Brasileirão feminino, as duas equipes vão escalar as jogadoras titulares para entrarem em campo em busca dos três pontos.

Athletico PR: Thais Helena; Nat, Thayslane, Nay, Hilary; Thais, Paloma, Camila Pini, Veronica; Evellyn e Dedê.

Grêmio: Vivi; Jessica Pena, Tuani, Raquel, Patricia; Shasha, Rafa Levis, Brito; Natane, Caty e Cassia.

RELACIONADAS 📋⚽️🇪🇪 As #GuriasGremistas tem uma missão importante pelo #BRFeminino2023 nesta sexta-feira e o técnico Felipe Endres já selecionou as atletas que defenderão o manto no #CAPxGRE. Confere a lista das jogadoras selecionadas para o duelo! pic.twitter.com/CBvGjXqPJH — Gurias Gremistas (@GuriasGremistas) May 4, 2023

Como está a classificação?

Ferroviária e Flamengo continuam empatados na classificação do Brasileirão feminino. Com 24 pontos cada, os times podem definir quem será o novo líder da competição neste fim de semana. O Corinthians se mantém na terceira posição com 22 pontos, também pronto para assumir a liderança.

O Campeonato Brasileiro da Série A é disputado em 15 rodadas em pontos corridos, onde cada elenco se enfrenta por duas vezes. Os oito primeiros se classificam para as quartas de final, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a segunda divisão do futebol feminino.

As quartas de final, semifinal e a final são jogadas em dois jogos, ida e volta.

1 Ferroviária - 24 pontos

2 Flamengo - 24 pontos

3 Corinthians - 22 pontos

4 Internacional - 19 pontos

5 Palmeiras - 17 pontos

6 Santos - 17 pontos

7 São Paulo - 15 pontos

8 Cruzeiro - 14 pontos

9 Bahia - 13 pontos

10 Atlético MG - 12 pontos

11 Grêmio - 10 pontos

12 Athletico PR - 7 pontos

13 Real Brasília - 7 pontos

14 Avaí - 4 pontos

15 Real Ariquemes - 3 pontos

16 Ceará - 0 pontos

