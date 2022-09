Como assistir jogo do Palmeiras hoje online pelo celular (10/09)

Neste sábado, 10 de setembro, Palmeiras e Juventude se enfrentam pela 26ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque, na capital paulista. A partida começa às 21h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo. Descubra onde assistir jogo do Palmeiras hoje online pelo aplicativo no celular ou até no computador.

O Palmeiras foi eliminado na Libertadores pelo Athletico durante a semana, mas é líder do Brasileirão com 51 pontos. Já o Juventude está na lanterna com 18.

Como assistir jogo do Palmeiras hoje online?

O jogo do Palmeiras hoje vai passar no SporTV e Premiere, às 21h (Horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode acompanhar no GloboPlay, serviço de streaming para assinantes.

Com exclusividade, os dois canais vão transmitir a partida entre Palmeiras e Juventude ao vivo para todos os estados do Brasil, disponíveis para operadoras de TV por assinatura. Milton Leite narra e Maurício Noriega, Ricardinho e Salvio Spinola comentam.

O pay-per-view, entretanto, só pode ser adquirido por valor extra na mensalidade entre R$ 59,90, até R$ 89,90.

Não é assinante da TV paga? Você pode acompanhar o jogo do Palmeiras hoje online se for assinante do GloboPlay, serviço de streaming. A plataforma está disponível no aplicativo de celular, tablet, computador e smart TV, ou até mesmo pelo site no navegador.

Para tornar-se membro, os pacotes vão de R$ 24,90 até R$ 86,90 por mês.

1 – O primeiro passo para assistir ao jogo do Palmeiras hoje online no GloboPlay é acessar o aplicativo, no Android ou iOS, ou até mesmo pelo navegador se preferir, e clicar em “já tenho um login”. Em seguida, preencha com o e-mail e a senha de usuário.

Lembre-se que apenas assinantes é que podem acompanhar a retransmissão do Palmeiras hoje.

2 – Ao abrir a conta, o mosaico inicial do GloboPlay vai aparecer em sua tela.

3 – O próximo passo é descer a tela do seu smartphone, com o dedo através do touchscreen. Ao encontrar a sessão de “Assista ao Vivo” procure a opção do SporTV ou Premiere e, daí, clique em cima do jogo.

No mesmo instante, o jogo com as imagens será disponibilizados ao torcedor.

Qual a chance do Palmeiras ser campeão brasileiro 2022?

Líder do Brasileirão com 51 pontos, o Palmeiras tem 76.3% de chances de ser campeão brasileiro este ano, de acordo com a pesquisa atualizada diariamente do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minais Gerais (UFMG).

Até a 26ª rodada do campeonato, o alviverde tem sete pontos de vantagem com relação ao Flamengo, vice-líder da competição até aqui. Por isso, o clube comandado por Abel Ferreira buscará os três pontos na reta final do segundo turno para ser campeão até mesmo de maneira antecipada.

O Palmeiras não disputa mais a Copa do Brasil após ser eliminado nas quartas de final pelo São Paulo, nos pênaltis na partida de volta. Já na Copa Libertadores também foi desclassificado após perder para o Athletico na semifinal. O time fica fora de uma final depois de ser campeão dois anos seguidos, em 2020 e 2021 com Abel Ferreira.

