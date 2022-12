Confira como assistir ao jogo do Brasil no Youtube. Foto: DCI Tássio Mourão

Guia de como assistir online e no YouTube o jogo do Brasil hoje na Copa do Mundo (09/12/22)

Na incansável busca pelo hexa, a Seleção Brasileira enfrenta a Croácia nesta sexta-feira, às 12h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. O jogo do Brasil hoje vai ser no Estádio Cidade da Educação, em Doha em partida única. Quem vencer está classificado para a semifinal. Saiba como assistir a partida de graça pelo Youtube e como funciona a transmissão.

Como assistir o jogo do Brasil hoje no Youtube de graça?

Além de acompanhar o jogo do Brasil na televisão, o torcedor também pode assistir pelo Youtube de graça, por onde, como e quando quiser ao vivo.

Isso porque o canal do Casimiro, CazéTV no Youtube, transmite a partida desta sexta-feira na plataforma de vídeos de maneira gratuita. O torcedor não precisa se inscrever ou sequer pagar para acompanhar as imagens.

Tudo o que precisa fazer é acessar o site www.youtube.com seja pelo navegador do computador, celular ou tablet, além do aplicativo no dispositivo móvel. Depois, basta procurar o canal do CazéTV e clicar no ícone.

Quem narra no canal do Casimiro é Luis Felipe Freitas, enquanto Juninho Pernambucano, Casimiro, Júnior Baiano, Edmílson, Denílson e Gilberto.

Jogo do Brasil hoje online no FIFA+

O torcedor brasileiro ganhou uma nova opção para assistir aos jogos da Copa do Mundo do Catar. Trata-se do FIFA+, serviço de streaming da entidade.

Através do site (www.fifa.com) e no aplicativo, o FIFA Plus transmite todos os jogos da Copa do Mundo em sua plataforma de vídeos de graça para o torcedor. Não precisa ser assinante ou pagar qualquer valor.

O torcedor deve acessar o site, se inscrever com email, nome completo e data de nascimento, acessar a programação do aplicativo e apenas assistir ao jogo.

Em alguns jogos, inclusive, a transmissão é a mesma do canal do Casimiro.

Assistir Brasil x Croácia online no GloboPlay

Para quem é apaixonado pela transmissão da Globo na Copa do Mundo, mas não vai estar em casa na hora da partida, basta entrar na plataforma GloboPlay.

Torcedores que não são assinantes podem acompanhar o jogo do Brasil e Croácia nesta sexta-feira tanto no site como pelo aplicativo no celular, tablet, computador ou na smartv. Tudo o que o brasileiro tem que fazer é acessar o portal (www.globoplay.globo.com), se cadastrar na Conta Globo e encontrar o canal Globo no mosaico.

O GloboPlay funciona de acordo com a localização do torcedor. As imagens são as mesmas da Rede Globo gratuita. Para ver outros canais pagos, como o SporTV, aí apenas assinantes tem o direito.

Onde vai ser o jogo do Brasil hoje na Copa?

Brasil x Croácia vai ser jogado nesta sexta-feira no Estádio Cidade da Educação, em Doha, no Catar. Com a capacidade para receber 44,667 torcedores, o estádio foi criado especialmente para receber a Copa do Mundo da FIFA este ano.

A fachada do estádio traz triângulos que forma padrões geométricos semelhantes à diamantes, onde com o movimento do sol no céu eles parecem mudar de cor. O design do espaço também representa as memórias da cultura árabe.

O Estádio Cidade da Educação recebeu seis partidas na fase de grupos, uma nas oitavas e quartas.

Que horas é o início do jogo do Brasil hoje?

No horário de Brasília, o chute inicial do jogo do Brasil hoje vai ser às 12h desta sexta-feira, 9 de dezembro de 2022 no Estádio Cidade da Educação, no Catar.

Nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul o início da partida vai ser mais cedo, às 11h, devido à diferença no fuso horário.

Pelo horário local, a disputa vai ser às 18h, no Catar. O país árabe está 6 horas à frente do Brasil.

Provável escalação do Brasil no jogo de hoje

Para o jogo desta sexta-feira, o técnico Tite deve manter a escalação titular desde o goleiro até os atacantes, como Neymar, Richarlison, Vini Junior e Raphinha.

A dúvida principal fica na lateral, com Danilo praticamente confirmado já que esteve na última partida contra a Coreia do Sul, e Alex Sandro ou Militão. O atleta da Juventus tem se recuperado de lesão, enquanto Militão foi titular nas oitavas.

Neymar também jogou na última partida. Com isso, de acordo com o portal GE, ele deve ser titular na partida desta sexta-feira.

Escalação do Brasil, de acordo com portal GE: Alisson; Éder Militão (Alex Sandro), Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Junior.

