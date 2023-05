Como assistir o jogo do Grêmio hoje no CazéTV ao vivo – 27/05

Neste sábado, 27 de maio, Athletico Paranaense e Grêmio disputam a oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro na Arena Furacão, na capital paranaense. O jogo do Grêmio hoje começa às 16h (horário de Brasília), com transmissão online e ao vivo para todo o Brasil.

O Furacão ocupa a sétima posição com 12 pontos enquanto o Grêmio é o 10º colocado com 11.

Transmissão do jogo do Grêmio hoje no Youtube

O torcedor pode assistir o jogo do Athletico PR e Grêmio na TNT (menos PR), Rede Furacão e no CazéTV no Youtube ao vivo neste sábado.

O canal da TNT está disponível em operadoras de TV por assinatura. Todos os estados vão assistir ao confronto, menos o estado do PR. A Rede Furacão, plataforma do Athletico, está disponível para assinantes no aplicativo do celular, tablet e no site.

Já o CazéTV, no Youtube, disponibiliza as imagens ao vivo para membro do canal. Por R$ 1,99 por mês, você tem acesso aos 19 jogos do Furacão como mandante para assistir na plataforma. Lembre-se que é preciso ser membro do CazéTV para assistir, não é de graça.

Data: 27 de maio de 2023

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Onde assistir jogo do Grêmio hoje: TNT, CazéTV no Youtube e Rede Furacão

Escalações de Athletico PR x Grêmio

Os três pontos são fundamentais para o Furacão e o Grêmio neste sábado, pela oitava rodada do Brasileirão. Porém, ambos os elencos terão que poupar jogadores para a Copa do Brasil no meio da semanha.

Athletico PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Fernando; Erick, Hugo Moura, Alex Santana; Canobbio, Vitor Bueno e Vitor Roque.

Técnico do Athletico: Paulo Turra.

Grêmio: Gabriel; Bruno Alves, Bruno Uvini, Gustavo Martins, Reinaldo; Fábio, Villasanti, Lucas Silva; Cristaldo, Everton Galdino e Vina.

Técnico do Grêmio: Renato Gaúcho.

Quantos gols Suárez tem no Grêmio?

Luis Suárez tem 22 partidas com a camisa do Grêmio, com 11 gols marcados e seis assistências, de acordo com dados do portal Transfermarkt. O jogador de 36 anos foi contratado em janeiro de 2023, quando trocou o Nacional do Uruguai pelo time gaúcho.

Suárez ganhou a Recopa Gaúcha com o Grêmio no começo do ano. O atacante uruguaio é um dos principais atletad do ataque do Tricolor ao lado de Vina, Everton Galdino e Bitello.

O atacante também já passou por FC Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid. Também é ídolo da Seleção do Uruguai. Em 2022, disputou com a sua equipe do coração a Copa do Mundo do Catar, mas foi eliminado na fase de grupos.

Oitava rodada do Brasileirão

A bola vai rolar em dez confrontos na oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Sábado, 27/05:

Fortaleza x Vasco – 16h

Athletico PR x Grêmio – 16h

Cuiabá x Coritiba – 18h30

Flamengo x Cruzeiro – 18h30

São Paulo x Goiás – 21h

Domingo, 28/05:

Internacional x Bahia – 16h

Corinthians x Fluminense – 16h

Atlético MG x Palmeiras – 18h30

RB Bragantino x Santos – 18h30

Botafogo x América MG – 19h

🗓️ Todo mundo pronto? Fim de semana agitado no #CampeonatoDoBrasileiro! 🔰 pic.twitter.com/WRmolllJo6 — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) May 26, 2023

