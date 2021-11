Confira os memes da vitória do Flamengo contra o Corinthians

Com gol de Bruno Henrique no finalzinho de jogo, o Flamengo venceu o Corinthians por 1 a 0 nesta quarta-feira, 17/11, jogando no Maracanã pela 33ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o rubro-negro se mantém vivo na busca pelo título, enquantoa torcida aproveitou para brincar com memes do Flamengo para alfinetar os adversários pela derrota.

Resultado do jogo Flamengo e Corinthians hoje

Como esperado, o clássico entre as maiores torcidas do Brasil começou quente. O Flamengo, dono de casa, obteve grandes chances com Kenedy, Vitor Gabriel e Gomes, mas sem sucesso. Já o Corinthians chegou bem com Jô e Roger Guedes.

O jogo seguiu morno até o intervalo até a parte final, enquanto os jogadores chegaram a se estranhar por muitas vezes no gramado. Pelo finalzinho, o rubro-negro tentou mais uma vez abrir o placar com Kenedy e Matheuzinho, até pararem em Cássio.

O segundo tempo começou melhor, pressionando cada vez mais os visitantes. Mesmo depois de tomar o controle da partida e com reservas em campo, o Flamengo não conseguiu abrir o placar com certa facilidade, esbarrando na defesa corintiana e até mesmo por falhas.

Porém, aos 47 minutos, Bruno Henrique recebeu de Rodinei e, de cabeça, deu a vitória para o Mengo por 1 a 0 nesta quarta-feira pelo Brasileirão, com o Maracanã lotado de torcedores.

Melhores memes do Flamengo hoje

O confronto entre Flamengo e Corinthians gerou muita repercussão nas redes sociais, principalmente com fotos, brincadeiras e memes entre provocações. Considerado clássico por trazer as duas maiores torcidas do país no futebol, cada um dos jogos tem clima de final.

Com a vitória conquistada no finalzinho da segunda etapa, flamenguistas aproveitaram para tirar onda após o gol de Bruno Henrique, enquanto foi exaltado.

A vitória flamenguista também gerou provocações já que a equipe paulista não vence o Flamengo desde 2018, considerado freguês do clube carioca nos últimos anos.

