Na reta final da Série B, as equipes seguem buscando o acesso enquanto outras precisam escapar do Z-4 na parte de baixo da tabela. Mas quantas rodadas faltam para acabar a Série B do Brasileirão em 2021? Confira o calendário completo e atualizado.

Faltam quantas rodadas para acabar a Série B em 2021?

Já foram realizadas 36 rodadas na Série B do Brasileirão em 2021, então agora faltam somente 2 rodadas para acabar a temporada na segunda divisão do futebol brasileiro.

A CBF definiu as datas e horários das últimas rodadas mas, no entanto, as rodadas podem sofrer pequenas alterações pela própria entidade. Dessa maneira, a rodada final será realizada no domingo, 28 de novembro de 2021.

É importante ressaltar também que todos os jogos atrasados e remarcados da competição já foram realizados.

Próxima rodada do Brasileirão Série B

Faltando somente duas rodadas, cada equipe tem somente duas tentativas para conquistar o seu objetivo na temporada. A seguir, acompanhe o calendário completo de confrontos na segunda divisão do Brasileiro.

37ª rodada da tabela da Série B 2021

Sampaio Corrêa x Cruzeiro – Quinta-feira (18/11), no Estádio Castelão às 21h30

Brusque x Operário-PR – Sexta-feira (19/11), no Estádio Augusto Bauer às 19h

Vasco x Remo – Sexta-feira (19/11), no São Januário às 19h

Vila Nova x Londrina – Sexta-feira (19/11), no Estádio OBA às 21h30

Confiança x Ponte Preta – Sábado (20/11), no Estádio Batistão às 16h30

Náutico x Avaí – Domingo (21/11), na Arena dos Aflitos às 18h30

Coritiba x CSA – Domingo (21/11), no Estádio Couto Pereira às 19h

Brasil de Pelotas x Botafogo – Domingo (21/11), no Estádio Bento Freitas às 19h

CRB x Vitória – Segunda-feira (22/11), no Estádio Rei Pelé às 18h

Guarani x Goiás – Segunda-feira (22/11), no Estádio Brinco de Ouro às 20h

38ª rodada (Todos os jogos no domingo, 28/11, às 16 horas)

Vitória x Vila Nova – no Estádio Barradão

Avaí x Sampaio Corrêa – no Estádio Ressacada

Operário-PR x CRB – no Estádio Germano Krüger

CSA x Brasil de Pelotas – no Estádio Rei Pelé

Londrina x Vasco – no Estádio do Café

Cruzeiro x Náutico – Sem local definido

Ponte Preta x Coritiba – no Estádio Moisés Lucarelli

Goiás x Brusque – no Estádio Serrinha

Botafogo x Guarani – no Estádio Nilton Santos

Remo x Confiança – no Estádio Baenão

Classificação atualizada da Série B 2021

Com o fim das 38 rodadas, as quatro primeiras equipes avançam para a primeira divisão. Na parte de baixo, as quatro últimas são rebaixadas para a terceira divisão do futebol brasileiro.

1 Botafogo – 64 pontos

2 Coritiba – 64 pontos

3 Guarani – 59 pontos

4 Avaí – 58 pontos

5 Goiás – 58 pontos

6 CRB – 58 pontos

7 CSA – 56 pontos

8 Naútico – 49 pontos

9 Vasco – 47 pontos

10 Sampaio Corrêa – 46pontos

11 Operário – 46 pontos

12 Cruzeiro – 46 pontos

13 Ponte Preta – 44 pontos

14 Vila Nova – 44 pontos

15 Remo – 41 pontos

16 Vitória – 40 pontos

17 Brusque – 39 pontos

18 Londrina – 39 pontos

19 Confiança – 36 pontos

20 Brasil de Pelotas – 23 pontos

+ Confira quais equipes subiram para a Série B da C em 2022