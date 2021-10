Jogos de hoje no Brasileirão: quem joga neste domingo (24/10)

O domingo de futebol, 24/10, está recheado de confrontos entre as quatro divisões, Série A, B, C e D, do Campeonato Brasileiro na temporada 2021 para você acompanhar enquanto disputam o título e até mesmo o acesso para as demais competições. Agora, confira quais são todos os jogos de hoje no Brasileirão e saiba como assistir ao vivo cada um deles.

Quais são os jogos do Brasileirão hoje?

Todas as quatro divisões do Campeonato Brasileiro apresentam jogos neste domingo, 24 de outubro de 2021, na reta final da temporada. Acompanhe a seguir todos os confrontos. Na Série A, a briga pelo título continua, enquanto equipes contam com a ajuda de terceiros para não serem rebaixadas.

Confira todos os jogos de hoje do Brasileirão, domingo, e saiba como assistir ao vivo.

Série A

O líder Atlético-MG entra em campo neste domingo contra o Cuiabá em duelo pegado para aumentar a vantagem que possui na liderança. Dessa maneira, ficará difícil de ser alcançado pela reta final do torneio. Já o São Paulo, com o comando de Rogério Ceni, espera conquistar uma vaga em torneios internacionais.

Internacional x Corinthians – 16h – Globo e Premiere

Atlético-MG x Cuiabá – 16h – Globo (MG/MT) e Premiere

Bragantino x São Paulo – 18h15 – Premiere

Bahia x Chapecoense – 20h30 – Premiere

Série B

Pela 31ª rodada da Série B, a segunda divisão, o Vasco entra em campo nos jogos do Brasileirão hoje buscando carimbar o seu passaporte até a primeira divisão contra o Náutico mesmo sendo um desafio muito complicado daqui para frente.

Remo x Ponte Preta – 16h – Globo (PA) e SporTV 3

Náutico x Vasco – 16h – Globo (RJ, PE, ES, PB, RN, PI e MA) e SporTV 2

Brusque x Vila Nova – 20h30 – SporTV 3

Série C

Na terceira divisão, a disputa para a próxima fase e o acesso até a Série B continua em todo o vapor. Neste domingo, mais quatro equipes brigam em campo por jogos pegados.

Novorizontino x Tombense – 16h – DAZN

Ypiranga x Manaus – 18h – DAZN

Série D

Na quarta divisão, o primeiro jogo da semifinal definirá quem vai ganhar a vantagem na disputa.

Aparecidense x ABC – 16h – TV Brasil e Eleven Sports / CBF TV

Onde assistir aos jogos de hoje?

Para acompanhar ao vivo cada um dos jogos de hoje entre a primeira e segunda divisão do Campeonato Brasileiro, você deve sintonizar os canais SporTV, disponíveis em operadoras por assinatura, Premiere, serivço de streaming, ou então a TNT e o HBO Max, da WarnerMedia, que também detém os direitos de transmissões.

SportTV – (Jogos de hoje no Brasileirão)

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa. Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

SKY – 39 / 439

OI – 39

VIVO – 39 / 339 / 819 / 539

CLARO TV – 39 / 539

DIRECT TV – 2135

Premiere

O serviço de streaming da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar por assinatura.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo do Premiere, disponível na loja do Android e iOS.3

TV Brasil

Já a Série D, a última divisão do Brasileirão, você assiste aos jogos através da TV Brasil, ou seja, canal aberto para os torcedores em todas as televisões. Entretanto, a emissora só transmite um jogo por rodada e fim de semana.

SKY – 23

– 23 OI – 20 / 21 / 25

– 20 / 21 / 25 VIVO – 199 / 234 / 503

– 199 / 234 / 503 CLARO TV – 9 / 531

DAZN

Por fim, se você tem o interesse de acompanhar os jogos do Brasileirão Série C de perto, deve assinar o serviço de streaming DAZN, por assinatura, e escolher qual é o melhor pacote de valores para o seu bolso. Você deve acessar o serviço através do site oficial (www.dazn.com) ou até mesmo pelo aplicativo disponível na loja iOS ou Android.

