Conheça a bola do Brasileirão 2023 e saiba quanto custa

Bola do Campeonato Brasileiro da Série A continua com as mesmas cores também para esta temporada

Vai começar a nova temporada do Campeonato Brasileiro da Série A! O torcedor está ansioso para acompanhar o seu clube do coração em campo em 2023. E para deixar a edição ainda mais especial, a CBF preparou a bola do Brasileirão em parceria com a Nike, fornecedora esportiva, com um novo layout.

O Campeonato Brasileiro é disputado em 38 rodadas por vinte times de futebol. O elenco que contabilizar mais pontos conquista o título brasileiro, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a segunda divisão.

CBF apresenta bola do Brasileirão 2023

A bola que será entregue aos jogadores em cada um dos jogos do Brasileirão é branca e tem detalhes em azul escuro e verde claro, quase fluorescente. O símbolo da Nike em verde e o escudo da CBF também estão presentes. Recebeu o nome de CBF Nike Brasil Flight 2023, já que a entidade possui a Nike como a fornecedora esportiva oficial.

Este ano, a bola do Brasileirão passou por mudanças. Além do design e layout, as novidades ajudarão entre as performances das jogadas, dando mais aderência e estabilidade na trajetória.

A Nike Flight foi aperfeiçoada ao longo de 8 anos e 1700 horas de testes. As ranhuras moldadas e a textura aderente são os principais detalhes da nova bola que reduzem os movimentos inesperados através do ar, de acordo com informações publicadas no site da CBF. As ranhuras também cortam a circulação do ar na bola.

Além disso, conforme indicou a CBF em anúncio oficial no site, a sobreposição com impressão a 3D dá o direito do jogador aperfeiçoar a trajetória da bola em finalizações ou passes.

Para comprar a bola do Brasileirão o torcedor deve desembolsar R$ 249,99 em lojas de artigos esportivos.

Qual é a bola da Série B?

Além de divulgar a bola da primeira divisão, a CBF também mostrou o modelo da bola da Série B do Campeonato Brasileiro para este ano. Em parceria com a marca alemã uhlsport, a bola também será utilizada nas séries C e D.

A fornecedora esportiva foi responsável pelas bolas da Série D do ano passado.

A bola da Série B é a uhlsport MATCH PRO, com design em branco e detalhes na cor azul e verde. A bola também apresenta a logo da CBF e da empresa alemã, com estrutura livre de absorção de água e melhorias para dar condição de controle de bola aos atletas.

De acordo com dados da CBF, a bola contém painel de 24 gomos, material em PU de alta performance com resistência à abrasão e texturização em microestruturas. Melhorias tecnológicas foram realizadas para melhorar o desempenho dos atletas com a bola.

