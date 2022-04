Conheça quais são os times do brasileirão 2022

Está cada vez mais próximo o início do Campeonato Brasileiro, quando 20 times se enfrentarão na Série A da competição em busca do título de maior campeão do país. Então, fica a pergunta: quais são os times do Brasileirão 2022? Como anda o desempenho dessas equipes nesse início de ano?

A Série A será realizada em 38 rodadas, com início previsto para o dia 10 de abril e encerramento em novembro.

Neste ano, o Brasileirão 2022 terá término mais cedo que o previsto, uma vez que o calendário esportivo do fim de ano estará voltado para as competições da Copa do Mundo, no Catar.

Quais são os times do Brasileirão 2022?

Disputarão a primeira divisão do Campeonato Brasileiro os times: América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Avaí, Botafogo, Ceará, Corinthians, Coritiba, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Palmeiras, RB Bragantino, Santos e São Paulo.

Os 20 times se enfrentam em jogos de ida e volta, somando pontos para a competição. Ao fim do Brasileirão, ganha o troféu aquele que tiver mais pontos. Os quatro primeiros classificados garantem vaga direito para a Libertadores. Por outro lado, os quatro últimos são rebaixados de fase.

Atlético MG: O Galo é o atual campeão brasileiro (2021) e começa a competição de uma maneira especial: participando da Libertadores desse ano. No Estadual, a equipe já vinha se destacando, passando para a final do campeonato com 87% de aproveitamento até confirmar o título no último sábado após vencer o Cruzeiro. Grande parte do bom desempenho é atribuída ao treinador Antonio Mohamed (El Turco) e ao time cheio de estrelas.

América-MG: O time comandado por Marquinhos Santos teve um ano de 2021 com fortes emoções. Seu maior objetivo era permanecer na série A, no entanto, ainda conseguiu a classificação para a Pré-Libertadores. Em 2022, o Coelho disputa, pela primeira vez, a Copa Libertadores. Dentre seus titulares, vale destacar o atacante Wellington Paulista, que teve atuações importantes no Campeonato Mineiro. Porém, o jogador inicia o Brasileirão lesionado.

Athletico-PR: A equipe principal do Athletico-PR atuou em poucos jogos no estadual desse ano. Mas, se vale o destaque, o atacante Rômulo se apresenta como uma promessa. Em 2021, o jogador foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20 e pode vir forte para a temporada de 2022. O jovem tem potencial para surpreender no torneio.

Atlético-GO: O Dragão é o atual campeão do Campeonato Goiano, se tornando o segundo time com mais títulos na história do estadual (16 títulos). Após vencer a competição, o time embalou uma goleada na estreia da Copa Sul-Americana, ao vencer a LDU por 4×0, em Goiânia.

Avaí: O início da temporada do time não começou com muitas alegrias. O Avaí quase foi rebaixado no estadual e conseguiu classificação apenas na última rodada. O jogador Muriqui é o atual artilheiro da equipe. Ganhou vaga fixa no ataque devido ao bom desempenho, uma vez que no início da temporada era reserva do Leão da Ilha.

Botafogo: O time alvinegro carioca começa o Brasileirão com um novo nome na equipe: o do técnico Luís Castro, atual campeão da Copa do Emir (título do Catar). O treinador chegou à equipe em março e teve pouco tempo para preparar o clube. Agora, é esperar para ver o jogo entre Botafogo x Corinthians, já na primeira rodada do Brasileirão.

Ceará: Recuperação é a palavra de ordem para o Vozão. Depois de sofrer duas eliminações nos pênaltis – contra o Iguatu, pelo Estadual, e contra o CRB, no Nordestão – o Ceará tenta se reerguer na temporada. Para isso, mexeu no comando, optando pelo experiente Dorival Júnior na vaga de Tiago Nunes.

Corinthians: O início de 2022 não tem ajudado o Timão. Após três jogos da temporada, o clube precisou lidar com a demissão do técnico Sylvinho. Quem entrou no seu lugar foi Vítor Pereira. A má fase também foi sentida em campo, onde perdeu em clássicos (contra o Santos, São Paulo e Palmeiras) e não mostrou um bom desempenho nas partidas.

Coritiba: Campeão paranaense de 2022, o Coritiba chega ao Brasileirão após uma sólida Série B no ano passado e um período de estabilidade com o treinador Gustavo Morínigo. No ataque, a esperança de gols passa pelos pés do artilheiro Léo Gamalho, responsável por anotar 16 tentos na Segundona de 2021.

Cuiabá: Bicampeão mato-grossense, o Cuiabá sobe mais um degrau nesta temporada ao disputar a Copa Sul-Americana pela primeira vez em sua história. O confronto de estreia diante do Melgar, do Peru, será seu primeiro duelo contra times internacionais. Para 2022, o investimento do clube também cresceu. Nomes como André, Rodriguinho e Valdívia foram contratados para melhorar e dar mais experiência ao elenco.

Flamengo: Desde 2018, o rubro-negro carioca vem se destacando nos jogos do Brasileirão, terminando ou como campeão ou como vice na tabela da Série A. Entre os principais jogadores da equipe, destaca-se o uruguaio Arrascaeta, tido como o jogador mais decisivo do time, além dos atacantes Gabigol e Bruno Henrique. Dias antes de iniciar o campeonato, o clube enfrenta a pressão para a saída do treinador Paulo Sousa da equipe, que vem sendo questionado por não render o esperado.

Fluminense: Após uma eliminação precoce durante a Pré-Libertadores, o Fluminense teve um alento ao conquistar o Campeonato Carioca depois de 10 anos de jejum em cima do rival Flamengo. Com um grupo de veteranos, formado por ex-atletas da seleção brasileira como Fred, Felipe Melo e Paulo Henrique Ganso, o Tricolor aposta na experiência dentro e fora das quatro linhas, sendo liderado pelo técnico Abel Braga.

Fortaleza: Atual campeão da Copa Nordeste, o Fortaleza vem se destacando. O clube vem investindo alto no mercado para a temporada de 2022 e, atualmente, tem a maior folha salarial da história do clube.

O tricolor leonino ainda fará estreia na Libertadores esse ano e chega para o Brasileirão com os principais destaques sendo o atacante Moisés, o lateral-direito Pikachu, o volante Matheus Jussa e o zagueiro Marcelo Benevenuto.

Goiás: Em 2021, o time foi destaque na Série B do Brasileirão, ganhando a posição de vice no campeonato.

Em 2022, apesar de não ter um treinador definido logo no início da temporada, o Goiás teve um bom desempenho, chegando à final do Campeonato Goiano. Agora, o time se prepara para o início do Brasileirão.

Internacional: Mesmo com um início de temporada turbulento, o Inter chega ao Brasileirão 2022 em busca de dias melhores. Eliminado para o Grêmio na semifinal do Campeonato Gaúcho e pelo modesto Globo-RN na primeira fase da Copa do Brasil, o Colorado se divide entre a Copa Sul-Americana e a Série A para alcançar resultados mais satisfatórios na temporada.O comando técnico fica a cargo do uruguaio Alexander Medina.

Juventude: No Brasileirão de 2021, o Juventude escapou por pouco do rebaixamento. Já nesse início de temporada, o Verdão buscou reforço para iniciar bem a competição.

O time já fez oito contratações e, mesmo assim, ainda espera dois nomes para bater o martelo no elenco final para o campeonato. Hoje, quem comanda o time é o técnico Eduardo Baptista.

Palmeiras: Maior campeão da história do Brasileirão, o Palmeiras acumula 10 títulos em sua trajetória. Em 2021, garantiu a terceira posição da tabela e, consequentemente, vaga para a Copa Libertadores. Em 2022, vem garantindo o terceiro melhor aproveitamento dentre os clubes da Série A e como destaque do time tem Raphael Veiga, artilheiro do clube na temporada passada.

RB Bragantino: Não houve tanta mudança no time do Bragantino. O clube trouxe alguns reforços pontuais: Andrés Hurtado e o meia Hyoran, que vem sendo destaque no Paulistão.

Santos: O Santos também não teve um desempenho muito bom no início de 2022. Mas, se seguir o roteiro do Brasileirão de 2021, ainda pode crescer na temporada.

O time do técnico argentino Fabián Bustos deve contar com um reforço certo para o Brasileirão 2022: o atacante Marcos Leonardo. O jogador havia sido expulso nas três primeiras rodadas da Sul-Americana, mas deverá ser titular no jogo de estreia do Campeonato Brasileiro. Vale destacar também que os dois atacantes equatorianos, Bryan Angulo e Jhojan Julio, devem também entrar com peso nos jogos da Série A neste início de temporada.

São Paulo: O time do São Paulo parece estar captando forças para ter uma boa temporada na Série A em 2022. Após sofrer goleada na final do Paulistão, o técnico Rógerio Ceni já anunciou que a prioridade é focar o treinamento do time principal para o Brasileirão 2022. Mas, o desfalque de Nestor, meio de campo, é o que pode se apresentar como um impasse para o clube.

+++ Como assistir o Brasileirão pela internet de graça em 2022

Quais são times subiram para a Série A?

Na Série A do Brasileirão jogam os times da elite do futebol nacional. Em todo final de campeonato, os quatro últimos colocados na tabela sofrem o rebaixamento, enquanto os quatro melhores da Série B sobem para disputar a Primeirona.

Em 2022, os times que subiram para o Brasileirão Série A foram: Botafogo, Goiás, Coritiba e Avaí.

O Coritiba e o Goiás se enfrentam logo na primeira rodada do Brasileirão. Enquanto isso, o Avaí pega o América-MG, em um jogo como mandante, em Santa Catarina, e o Botafogo enfrenta o Corinthians em seus domínios, no Rio de Janeiro.

Quais times desceram para Série B do Brasileirão?

Entre os times do Brasileirão Série B jogam, em 2022, o Grêmio, o Bahia, o Sport e a Chapecoense. Os quatro clubes foram os que menos pontuaram em 2021 e ficaram atrás na tabela do campeonato, sofrendo o descenso.

Na primeira rodada do Brasileiro Série B, o Bahia irá enfrentar o Cruzeiro. Já a Chapecoense encara o Ituano em casa, o Sport jogará com o Sampaio Corrêa, também em casa, e o Grêmio fará estreia com a Ponte Preta, em Campinas.

Quando começa o Brasileirão 2022?

A estreia do Campeonato Brasileiro 2022 Série A está marcada para o dia 10 de abril, com o jogo de estreia entre Santos x Fluminense, no Maracanã.

Os times do Brasileirão Série B se preparam para início no dia 9 de abril de 2022, quando Brusque e Guarani se enfrentarão em Santa Catarina.

A Série C tem estreia prevista também para o dia 10 de abril. Enquanto isso, a Série D tem previsão para início mais tardio, no domingo de Páscoa, dia 17 de abril.

Confira:

– Série A: 10/04 a 13/11 (38 datas)

– Série B: 09/04 a 05/11 (38 datas)

– Série C: 10/04 a 09/10 (27 datas)

– Série D: 17/04 a 25/09 (24 datas)

Qual é o elenco mais caro do Brasil em 2022?

O Flamengo e o Palmeiras são os times do Brasileirão com elenco mais caro. Não é para menos que os dois clubes foram finalistas da Conmebol Libertadores de 2021.

De acordo com a pesquisa feita pelo Sports Value, divulgada em janeiro desse ano, o time carioca é avaliado em pouco menos de R$ 2,7 bilhões. Já o Palmeiras soma, em média, R$ 2,35 bilhões.

A pesquisa também aponta que o Corinthians está em terceiro lugar nessa lista, somando R$ 2,278 bilhões.

Já quando falamos em desvalorização, os três times que “lideram” a lista são: Cruzeiro (- 24%), Avaí (-32%) e Goiás (-31%).