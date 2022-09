Corinthians e Palmeiras sub 20 resultado: Verdão é bicampeão

Palmeiras venceu o Corinthians neste domingo, 25 de setembro, na final do Brasileirão sub 20

O Palmeiras é bicampeão do Campeonato Brasileiro Sub 20! A estrela de Endrick brilhou e, por 1 x 0, o alviverde superou o Corinthians neste domingo, 25 de setembro, na Neo Química Arena. Assista ao gol e como foi Corinthians e Palmeiras sub 20 resultado.

Corinthians e Palmeiras sub 20 resultado na final

Depois de vencer a Copinha no começo do ano pela primeira vez na história, o elenco sub 20 do Palmeiras comemora a conquista do bicampeonato do Brasileirão na categoria. O primeiro título foi em 2018.

O elenco alviverde venceu o Corinthians neste domingo, 25 de setembro, com gol de Endrick por 1 a 0, na Neo Química Arena, já que o grupo teve a melhor campanha na competição. Quer saber como foi o jogo entre Corinthians e Palmeiras sub 20 resultado? Confira a seguir e assista ao momento do gol.

PRIMEIRO TEMPO DA FINAL NO SUB 20

Arquibancadas cheias na Neo Química Arena, muita música e canto das torcidas. Clima de final e as equipes em campo para a decisão ao título na categoria de base do Brasileirão.

Endrick foi o grande protagonista do Palmeiras nesta primeira etapa. Com apenas um minuto de jogo, a joia do alviverde apareceu para colocar pressão na defesa alvinegra. Melhor no comecinho da partida, o elenco foi responsável por boas oportunidades.

No entanto, o Corinthians conseguiu virar o jogo e foi o melhor. O grupo comandado pelo ex-jogador Danilo respondeu aos 14 minutos com Kayke, em chute na trave. Pedro também chegou bem na defesa rival. A marcação do Corinthians trabalhou bem para bloquear o lado ofensivo do alviverde.

Aos 27 minutos Pedro mandou a bola pertinho do gol do Palmeiras, mas sem sucesso. O Palmeiras só conseguiu reagir no finalzinho do primeiro tempo.

SEGUNDO TEMPO DA FINAL NO SUB 20

O Palmeiras voltou para o segundo tempo com uma postura diferente. Disposto a empatar a partida, o clube alviverde entrou disposto a fazer de tudo para marcar.

Teve a primeira boa chance aos 3 minutos com Jhon Jhon e Endrick. O Corinthians respondeu com falta perigosa na área aos 13 minutos, com a bola assustando a torcida.

Foi aí que a estrela de Endrick, joia do Palmeiras, brilhou dentro de campo. Aos 18 minutos, o jogador palmeirense carregou a bola do meio de campo até fora da área, e acertou em cheio o canto do goleiro Kauê.

Para o Corinthians sobreviver, precisava de um gol para levar ao empate e, consequentemente, aos pênaltis. Mas não foi fácil. Em cada novo ataque, o grupo esbarrava na defesa eficiente do alviverde, além de erros na finalização.

Aos 32, Ian recebeu cartão vermelho e foi expulso. Mesmo assim, o clube não ficou para trás e conseguiu se igualar ao rival alvinegro

O Corinthians teve boa oportunidade aos 42 em cobrança de falta, mas a bola foi por cima do gol e não levou perigo ao goleiro alviverde.

Com minutos de acréscimos, o Palmeiras conseguiu retomar o bom desempenho. Aos 47, Guilherme Biro ficou cara a cara com o goleiro palmeirense e acertou em cheio as redes do adversário. No mesmo tempo, o bandeirinha assinalou o impedimento, e sem VAR na decisão, o placar seguiu com a vantagem ao Verdão.

Nada feito. Com o fim da partida, o jogo da final do Corinthians e Palmeiras sub 20 resultado foi 1 a 0, com triunfo do Verdão e o bicampeonato.

Assista ao gol de Endrick.

A CRIA É EMBAÇADA, TÁ? 💪 O GOL DO TÍTULO PELOS PÉS DE ENDRICK! 🏆🏆✅#AvantiPalestra#CriasDaAcademiapic.twitter.com/fAeHrpVbCR — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 25, 2022

Campeões do Campeonato Brasileiro Sub 20

Dez equipes já conquistaram o título do Brasileirão Sub 20. Idealizada em 2006, o torneio nas categorias de base tem o intuito de promover jovens talentos entre os clubes.

Com a vitória em 2022, o Palmeiras tornou-se bicampeão do Campeonato Brasileiro sub 20. A primeira conquista na modalidade foi em 2018. Ao seu lado vem o Grêmio, também com dois títulos.

No entanto, é o Cruzeiro quem lidera o ranking de maior campeão com quatro troféus, com vitórias em 2007, 2010, 2012 e 2017. Em segundo lugar vem o Internacional com três taças, conquistadas em 2006, 2013 e 2021.

Confira quem são os campeões do Brasileirão Sub 20.

Cruzeiro – 4 títulos (2007, 2010, 2012 e 2017)

Internacional – 3 títulos (2006, 2013 e 2021)

Palmeiras – 2 títulos (2018 e 2022)

Grêmio – 2 títulos (2008 e 2009)

Corinthians – 1 título (2014)

América MG – 1 título (2011)

Atlético MG – 1 título (2020)

Flamengo – 1 título (2019)

Fluminense – 1 título (2015)

Botafogo – 1 título (2016)

+ Buccaneers x Packers ao vivo hoje: horário e onde assistir NFL