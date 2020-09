Majestoso no 346 conta com interrogações em todos os setores do campo, bola rola às 11 deste domingo (30)

Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo (30), às 11h, em confronto repleto de dúvidas, tanto para os alvinegros quanto para os tricolores. Em momentos diferentes no torneio, os clubes jogam pela 6a rodada do Campeonato Brasileiro e buscam encontrar a formação ideal para este início de competição.

Corinthians

Em 12º lugar e com quatro pontos ganhos, o Corinthians deve manter o mesmo setor de defesa utilizado no empate contra o Fortaleza no meio de semana, com Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley, contudo, as faixas de meio-campo e ataque permanecem testadas por Thiago Nunes, e estão indefinidas para o duelo de amanhã.

Em quatro partidas disputadas pelo Brasilerão, o setor de criação e finalização corintiano contou com 13 nomes diferentes. Ramiro, Araos, Mateus Vital, Gabriel, Éderson, Víctor Cantillo, Luan, Ruan, Léo Natel, Camacho, Gustavo Mosquito, Gabriel Pereira e Janderson. Além dos citados, Rómulo Otero, recém integrado ao elenco, e Boselli, recuperado de uma fratura na face, estão aptos para o confronto.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Escalação

Os alvinegros devem jogar com

Cássio

Fagner

Gil

Danilo Avelar e Sidcley

Gabriel (Éderson)

Cantillo

Mateus Vital

Luan (Araos)

Léo Natel

Jô.

São Paulo

Terceiro colocado, com 10 pontos, três vitórias e uma derrota na competição, o São Paulo vive melhor momento que o seu rival, entretanto, segue indefinido. Sem Daniel Alves que passou por cirurgia após fraturar o antebraço diante do Athletico Paranaense na quarta-feira (26), e Reinaldo, que cumpre suspensão, o tricolor do Morumbi contará com mudanças. Titular diante do clube paranaense, o lateral-esquerdo Léo, que vinha sendo utilizado na zaga, deve voltar para sua posição de origem e abrir espaço para Bruno Alves, Arboleda brigarem por vaga no setor.

Além da defesa, Igor Gomes e Luan brigam pela vaga de Daniel Alves no meio; Vitor Bueno e Paulinho Bóia buscam espaço no trio de ataque, ao lado de Luciano e Pablo.

Escalação

O São Paulo deve ir à campo com:

Tiago Volpi

Igor Vinícius

Diego

(Arboleda ou Bruno Alves)

Léo

Tchê Tchê

Hernanes (Luan ou Igor Gomes)

Gabriel Sara

Vitor Bueno ou Paulinho Bóia

Luciano

Pablo.

Confrontos entre Corinthians e São Paulo

Em 345 clássicos, são 130 vitórias corintianas, 105 do São Paulo, além de 110 empates no chamado ‘Majestoso‘.

O confronto será comandado por Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Neuza Inês Back e Alex Ang Ribeiro, todos da federação paulista. A partida tem transmissão do Premiere para todo o Brasil, com narração de Everaldo Marques e comentários de Ricardinho e Maurício Noriega.