Corinthians vê Libertadores mais longe e Vasco se aproxima da Série B

Corinthians e Vasco empataram sem gols neste domingo (21), em jogo válido pela 37ª rodada do Brasileirão na Neo Química Arena. Brigando para não ser rebaixado, o resultado complicou ainda mais a vida do time carioca, que precisará vencer e torcer para os adversários tropeçarem, enquanto o Corinthians também entra em campo na próxima semana visando vencer. Então, veja como foi a partida.

Corinthians e Vasco no Brasileirão

O primeiro tempo foi morno, com o Corinthians pressionando mas sem conseguir assustar realmente a defesa adversária. Natel, aos 6 minutos, teve boa oportunidade, mas acabou por isolar a bola. Dez minutos depois, Fagner apareceu com bom chute ao gol, mas o goleiro Fernando Miguel espalmou. Gil, de cabeça, tentou aos 29 de cabeça, mas o juiz marcou a falta do zagueiro em Castan.

A primeira boa chance do Vasco aconteceu somente aos 37 minutos, com Carlinhos da intermediária arriscando chute para o gol, mandando longe de Cássio. O time paulista seguiu melhor nos minutos finais, mas ainda assim sem conseguir abrir o placar.

Na segunda etapa, o jogo começou melhor, com ambas as equipes mostrando bom lado ofensivo em campo. Cazares conseguiu aos 10 minutos mandar para Ramiro que, cara a cara com Fernando Miguel, entregou para o goleiro vascaíno. Em seguida, Fabio Santos chegou assustando novamente a defesa carioca, passando pertinho do gol.

O Vasco finalmente conseguiu chegar e levar perigo para o Corinthians. Aos 21, Henrique acertou a trave de Cássio, mas o time alvinegro logo respondeu com Gabriel. Ricardo Graça faz a última tentativa do Vasco aos 32 depois de cabeceio de Castan, mas o árbitro marcou impedimento. Entretanto, Jo também chegou na área rival, mas o impedimento também foi marcado minutos depois.

Com o apito final, Corinthians e Vasco ficaram no 0 a 0 neste domingo em jogo válido pela penúltima rodada do Brasileirão. Agora, tudo será decidido na última rodada.

Escalações:

Corinthians: Cássio; Fagner, Jemerson, Gil, Fábio Santos; Gabriel, Ramiro; Gustavo Mosquito, Araos, Mateus Vital; Léo Natel.

Vasco: Fernando Miguel; Léo Matos, Castan, Ricardo Graça, Henrique; Bruno Gomes, Andrey, Carlinhos, Pikachu, Talles Magno; Cano.

Como fica a situação de Corinthians e Vasco?

Buscando a Libertadores, o Corinthians, com cinquenta pontos, precisa vencer o próximo jogo contra o Internacional e torcer por uma derrota do Santos. Se o time santista pontuar, está fora.

Enquanto isso, o Vasco tem uma chance mínima de permanecer na Série A do Brasilerião. Assim, tem que vencer o Goiás na próxima quinta-feira (25) e esperar por uma derrota do Fortaleza para o Fluminense. Além disso, tem também que diminuir o número do saldo de gols.

Jogos da última rodada

Assim, o Corinthians joga contra o Internacional no Beira Rio, em Porto Alegre, pela 38ª e última rodada do Brasileirão, às 21h30 (horário de Brasília).

Por fim, o Vasco recebe o Goiás, também às 21h30, em São Januário.

