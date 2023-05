Jogo do Corinthians hoje no Brasileirão: quem vai transmitir e horário – 28/05

É dia de Timão! Prepare o coração para torcer corintiano, porque o duelo neste domingo é muito importante. O elenco recebe na Neo Química Arena o Fluminense, às 16h (horário de Brasília). O jogo do Corinthians hoje é válido pela oitava rodada do Brasileirão e terá transmissão na TV aberta.

O alvinegro está em 18º lugar, zona de rebaixamento, com cinco pontos. O Fluminense é o quarto colocado com 13 pontos, com chances reais de assumir a vice-liderança.

Globo vai transmitir jogo do Corinthians hoje?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Corinthians hoje no Brasileirão ao vivo. O duelo contra o Fluminense tem início às 16h, horário de Brasília. O Premiere também vai exibir o confronto neste domingo.

Com narração de Luis Roberto e os comentários de Ana Thaís Matos e Roger Flores, a Globo transmite a partida para todo o Brasil, exceto RS e BA na televisão aberta.

O torcedor também pode assistir pelo pay-per-view Premiere, disponível na TV paga. Outra opção é ver no GloboPlay, plataforma de streaming do grupo Globo para assinantes.

Horário: 16h, quatro da tarde

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Onde assistir jogo do Corinthians hoje: Globo, Premiere e GloboPlay

Qual é a escalação do Corinthians no jogo de hoje?

Como Fluminense e Corinthians terão compromisso no meio da semana pela Copa do Brasil, é provável que os treinadores optem por poupar alguns dos titulares do elenco.

Fernando Diniz deve escalar titulares já que existe a possibilidade de ocupar a segunda posição. Já Vanderlei Luxemburgo deve ir à campo com os reservas.

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Murillo, Matheus Bidu; Roni, Fausto Vera, Maycon; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Guga; Gabriel Pirani, André, Lima, PH Ganso; Jhon Arias e Cano.

Como estão as equipes na classificação?

Mesmo após Vanderlei Luxemburgo assumir o Corinthians, o desempenho do elenco não melhorou. O Timão não vence no Brasileirão há seis rodadas, com o último triunfo em 16 de abril, contra o Cruzeiro, justamente pela primeira rodada. Em 18º lugar com cinco pontos, é o segundo na zona de rebaixamento com uma vitória, dois empates e quatro derrotas.

Do outro lado, o Fluminense faz uma boa temporada. Campeão da Taça Guanabara e Campeonato Carioca, chega como favorito em busca do título brasileiro. Está em quarto lugar com 13 pontos, somados em quatro vitórias, um empate e duas derrotas no Brasileirão. Se ganhar hoje assume a vice-liderança e desbanca o Palmeiras.

Arbitragem

O árbitro Leandro Pedro Vuaden é quem vai apitar o jogo do Corinthians hoje contra o Fluminense, pela oitava rodada do Brasileirão neste domingo. Este será o primeiro confronto de ambas as equipes do profissional na temporada.

Os auxiliares vão ser Bruno Raphael Pires, Tiago Augusto Kappes Diel e o quarto árbitro Thiago Luis Scarascati.

No VAR, árbitro de vídeo, o profissional Daniel Nobre Bins será o responsável por analisar cada lance envolvendo possível pênaltis, faltas e cartões amarelos e vermelhos.

