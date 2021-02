Corinthians x Athletico-PR (10/2): onde assistir e escalações da partida

Pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (10). Com o mesmo objetivo, Alvinegros e Rubro-negros entram em campo na busca de se aproximarem do G-7. A bola rola às 21h30, na Neo Química Arena.

Onde assistir Corinthians x Athletico-PR ?

A partida entre Corinthians e Athletico-PR terá transmissão da TV aberta. Isso porque a Rede Globo exibe a partida ao vivo para o Estado de São Paulo e outras redes. No entanto, o Premiere também transmite a partida no pay-per-view.

+ Final da Copa do Brasil: o que se sabe sobre Palmeiras x Grêmio

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Rodada 35 do Campeonato Brasileiro

Bahia 2 x 2 Goiás

Atlético-GO 1 x 1 Santos

RB Bragantino 1 x 1 Flamengo

08/02

Botafogo 2 x 5 Grêmio

10/02

Inter x Sport – 19h

Fortaleza x Vasco – 19h15

São Paulo x Ceará – 21h

Fluminense x Atlético-MG – 21h30

Corinthians x Athletico-PR – 21h30

17/02

Coritiba x Palmeiras

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo e Araos; Gustavo Mosquito, Otero e Léo Natel (Jô).

Athletico-PR: Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Alvarado, Christian (Jadson), Fernando Canesin e Carlos Eduardo; Nikão e Renato Kayzer.

No último dia de treino para encarar a partida de amanhã, o Timão fez um trabalho de bolas paradas ofensivas e defensivas. Dá uma olhada em algumas fotos tiradas no CT Dr. Joaquim Grava! 📷 Rodrigo Coca/Ag. Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/MNiLP7GthK — Corinthians (@Corinthians) February 9, 2021

Como Corinthians e Athletico chegam para o jogo?

Em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro, o Timão vem oscilando nos últimos jogos, mas a vitória diante do Ceará colocou a equipe na cola do G-7. Com 48 pontos, o Alvinegro está a cinco do Palmeiras, sétimo colocado, mas pode garantir sua classificação à próxima Libertadores mesmo na oitava posição, caso abra o G-8. Se tratando de um confronto direto, além da vitória aproximar os paulistas do grupo classificatório para o torneio continental, dificultam ainda mais a caminhada de um rival direto.

O Furacão aparece logo atrás do Corinthians, mas em 11º com 46 pontos. Após engatar duas vitórias seguidas, os paranaense empataram na última rodada e então viram a distância para o G-7 aumentar. No entanto, o clube pode até roubar o oitavo lugar da equipe corintiana, mas terão que vencer o confronto e torcer por tropeços de Santos e RB Bragantino.