Corinthians x Bragantino ao vivo: horário e onde assistir (29/08)

Equipes disputam a 24ª rodada do Brasileirão nesta segunda-feira, 29 de agosto, com transmissão ao vivo

Pela 24ª rodada do Brasileirão, Corinthians e RB Bragantino se enfrentam nesta segunda-feira, 29 de agosto, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), na Neo Química Arena. Com transmissão ao vivo para todos os estados, confira onde assistir Corinthians x Bragantino ao vivo nesta segunda.

Ocupando a 4ª posição na tabela com 39 pontos, o Timão contabiliza onze vitórias, seis empates e seis derrotas, com a possibilidade assumir a terceira posição e consequentemente brigar pela liderança. Como mandante, contabiliza sete vitórias, uma derrota e três empates, ou seja, é o grande favorito no embate. Na próxima semana, vai disputar a semifinal da Copa do Brasil diante do Fluminense, na partida de volta, já que foi eliminado da Libertadores.

O RB Bragantino, por outro lado, vem na 11ª posição com 31 pontos, contabilizando oito vitórias, sete empates e oito derrotas na programação da temporada. O grupo precisa da vitória nesta segunda-feira para retomar o seu lugar na parte de cima da tabela e consequentemente brigar por uma vaga na Libertadores.

Onde vai passar jogo do Corinthians x Bragantino hoje

O jogo do Corinthians hoje vai passar no Premiere, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

Com transmissão ao vivo para todos os estados do Brasil, o pay-per-view é o responsável por transmitir as emoções do embate do Brasileirão nesta segunda-feira. No entanto, o torcedor tem de assinar por valor extra entre R$ 59,90, até R$ 89,90 por mês, de acordo com os pacotes.

Outra opção é acompanhar através do GloboPlay, disponível somente para assinantes. Para o torcedor que já possui a assinatura na plataforma, pode assistir através do aplicativo para tablet, computador, celular ou smart TV. Se ainda não é, pode tornar-se membro com valor por mês entre R$ 24,90 até R$ 86,90.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Corinthians eliminado da Libertadores 2022

O Corinthians disputa neste momento o Campeonato Brasileiro e a semifinal da Copa do Brasil diante do Fluminense. O elenco alvinegro chegou até as quartas de final da competição, mas foi eliminado pelo Flamengo com derrota pelos dois jogos da competição, com 3 x 0 no agregado.

Pela Copa do Brasil, o time estreou na terceira fase, passando pela Portuguesa do Rio de Janeiro, Santos, Atlético Goianiense e agora o Fluminense na semifinal, de acordo com o chaveamento criado pela CBF. No primeiro embate, venceu por 2 x 1 jogando no Maracanã. A volta está marcada para o dia 15 de setembro, na Neo Química Arena.

No Brasileirão, entretanto, o Corinthians briga para retomar a vice-liderança e quem sabe a ponta da competição, somando 39 pontos contabilizando apenas onze pontos.

Próximos jogos:

CORINTHIANS:

Corinthians x Internacional – Domingo, 04/09 às 16h – Brasileirão

São Paulo x Corinthians – Domingo, 11/09 às 16h – Brasileirão

RB BRAGANTINO:

RB Bragantino x Palmeiras – Sábado, 03/09 às 19h – Brasileirão

Atlético MG x Brasileirão – Quarta-feira, 07/09 às 17h – Brasileirão

