Corinthians x Grêmio hoje: onde assistir e horário – 05/12

Em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebe o Grêmio, neste domingo (5), na Neo Química Arena, às 16h (horário de Brasília). A partida pode valer a garantir do Timão na quarta posição na competição e o rebaixamento do Tricolor para a Série B. Com isso, confira onde assistir Corinthians x Grêmio.

Onde assistir Corinthians x Grêmio

O duelo entre Corinthians e Grêmio hoje (5), ao vivo, será transmitido pela Globo (nem todos os estados), canal da televisão aberta, pelo Sportv (menos São Paulo) pelo Premiere FC, canais por assinatura da TV fechada.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

TV: TV Globo (SP, RS, PR, SC, GO, TO, MT, MS, AL, PE, CE, PA, AM, RO, RR, AP, AC e DF), Sportv (menos SP) e Premiere FC

LiveStream: Aplicativo ou site do Premiere FC disponível em todas as plataformas

Brasileirão 2021

O Corinthians terá dois fatores motivadores para a vitória neste domingo. Com os três pontos, o time de Sylvinho afirmará a vaga no G4, grupo que leva diretamente à fase de grupos da Libertadores, e rebaixará o adversário para a segunda divisão.

Em vingança por 2007, quando o Coringão foi rebaixado pela primeira vez ao empatar com o Grêmio por 1 a 1 em Porto Alegre, o time paulista poderá assegurar o terceiro rebaixamento da história do adversário em caso de triunfo.

Já o Tricolor vai em busca dos três pontos justamente para continuar na briga contra o Z4. Em 18º com 39 pontos, o Grêmio precisa vencer o Corinthians no domingo e torcer por derrotas do Bahia e do Cuiabá para melhorar sua situação na tabela. Se for derrotado, o time gaúcho estará oficialmente rebaixado para a Série B de 2022.

Escalações Corinthians x Grêmio:

O Timão não terá Fagner e Gabriel, suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo. O time gaúcho terá Douglas Costa, também suspenso, como desfalque para o duelo.

Corinthians: Cássio; Du Queiroz (João Pedro), João Victor, Gil e Fábio Santos; Xavier, Renato Augusto e Giuliano; Roger Guedes, Jô e Willian.

Grêmio: Gabriel Chapecó; Rafinha, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Thiago Santos e Lucas Silva; Jhonata Robert, Campaz e Ferreira; Diego Souza.

Quais as chances do Grêmio cair para a Série B?