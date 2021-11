Paulistão na Record 2022 tem primeiras contratações para transmissão

A Record anunciou nesta terça-feira, 9, as primeiras contratações para a transmissão do Campeonato Paulista em 2022. Voz conhecida do futebol brasileiro, Silvio Luiz irá comandar as narrações no digital. O Paulistão na Record 2022 também terá o jornalista Marcio Canuto, ex-globo, nas reportagens.

Quais as contratações da Record para o Paulistão 2022?

A emissora anunciou a chegada de novos integrantes para as coberturas do próximo Campeonato Paulista. A principal delas é a de Silvio Luiz, que retorna à Record, após trabalhar na casa entre os anos 1970 e 1980. Aos 87 anos, o narrador irá comandar as partidas no digital. Para a televisão, a emissora ainda busca um nome.

O jornalista Marcio Canuto, sempre lembrado por seu jeito animado e irreverente, irá comandar as reportagens. Aos 75 anos, o repórter já passou por diversos veículos de comunicação e saiu da Rede Globo em 2019. Outro antigo integrante da emissora carioca que acertou com a Record para o Paulistão 2022 é Renato Marsiglia.

O ex-árbitro apitou por diversos anos, inclusive participou da Copa do Mundo de 1994, e fará parte da equipe de comentaristas. Por fim, a emissora também fechou com Zé Luiz, pai de Manu Gavassi, e que possui diversos trabalhos na TV e Rádio, para compor o time de reportagens.

A equipe de repórteres ainda terá a presença de jornalistas que já fazem parte da Record, como então Bruno Piccinatto, Rodrigo Hinkel, Janice de Castro e Roberto Thomé.

Record assina com Campeonato Paulista até 2025

Não será apenas o Paulistão de 2022 que a Record irá transmitir na TV aberta. A emissora adquiriu os direitos da competição por quatro temporadas e exibe o campeonato até 2025. O Estadual retorna para o canal depois de 16 anos. A última vez que a Record transmitiu o Paulista foi em 2005, quando dividiu com a Globo.

Serão 16 jogos por temporada no canal, mas sendo um por rodada, mais um das quartas, uma da semifinal e as duas finais. A emissora no entanto será a única na televisão aberta a exibir a competição.

Onde assistir o Paulistão 2022?

Além da Record, a FPF está aumentando o número de parceiros para a transmissão do ano que vem. Competição estadual líder de audiência pelos últimos quatro anos consecutivos, o Paulistão terá transmissão do YouTube, mas também do HBO Max.

Assim como em grandes competições, como Premier League, Champions League e Libertadores da América, as imagens serão geradas pela própria organização do campeonato – no caso do Paulistão, pela FPF. Segundo a entidade, “isto garante padronização na produção e uma identidade visual única nas transmissões”.