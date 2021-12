Corinthians e Grêmio: onde assistir e horário hoje – 05/12/2021

Jogo importante para o Grêmio e Corinthians neste domingo, 10 de dezembro. De um lado, o tricolor gaúcho tenta se manter na série A do Brasileirão, enquanto o Timão busca se vingar dos gremistas após o histórico rebaixamento de 2007. O confronto será na Neo Química Arena, a partir das 16 horas, e para saber onde assistir Corinthians e Grêmio o leitor confere abaixo.

Corinthians e Grêmio onde assistir

Grêmio e Corinthians se enfrentam neste domingo, 5, a partir das 16 horas, em partida da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre na Neo Química Arena e com transmissão na TV aberta. Saiba então onde assistir jogo do Grêmio x Corinthians hoje, ao vivo.

Data: 5 de dezembro 2021

Horário: 16 horas (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir Atlético MG x Corinthians hoje: TV Globo, Premiere e SporTV

LiveStream: Aplicativo ou site do Premiere FC disponível em todas as plataformas

Como as equipes chegam ao jogo?

O Corinthians terá dois fatores motivadores para a vitória neste domingo. Com os três pontos, o time de Sylvinho afirmará a vaga no G4, grupo que leva diretamente à fase de grupos da Libertadores, e rebaixará o adversário para a segunda divisão.

Em vingança por 2007, quando o Coringão foi rebaixado pela primeira vez ao empatar com o Grêmio por 1 a 1 em Porto Alegre, o time paulista poderá assegurar o terceiro rebaixamento da história do adversário em caso de triunfo.

Já o Tricolor vai em busca dos três pontos justamente para continuar na briga contra o Z4. Em 18º com 39 pontos, o Grêmio precisa vencer o Corinthians no domingo e torcer por derrotas do Bahia e do Cuiabá para melhorar sua situação na tabela. Se for derrotado, o time gaúcho estará oficialmente rebaixado para a Série B de 2022.

Relembre como foi o jogo do primeiro turno entre os dois times.

Escalações de Corinthians e Grêmio:

O Timão não terá Fagner e Gabriel, suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo. O time gaúcho terá Douglas Costa, também suspenso, como desfalque para o duelo.

Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Corinthians: Cássio; Du Queiroz (João Pedro), João Victor, Gil e Fábio Santos; Xavier, Renato Augusto e Giuliano; Roger Guedes, Jô e Willian.

Grêmio: Gabriel Chapecó; Rafinha, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Thiago Santos e Lucas Silva; Jhonata Robert, Campaz e Ferreira; Diego Souza.

LEIA TAMBÉM

Paulistão na Record 2022 tem primeiras contratações para transmissão