Corinthians e Palmeiras se encontram logo mais, às 19h15, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Com 11 pontos, o Corinthians é o 11o colocado na tabela, ao passo que o Palmeiras ocupa a sexta colocação com 13 pontos ganhos.

Dito isso, este será o quarto Dérbi do ano. Até aqui, uma vitória do Corinthians, além de dois empates. O último confronto entre Corinthians x Palmeiras foi na decisão do Campeonato Paulista, em agosto, vencida nos pênaltis por 4×3 pelo alviverde.

Com 11 gols marcados, o Corinthians figura entre os melhores ataques do Brasileirão, bem como o Palmeiras com apenas seis gols sofridos está entre as melhores defesas do torneio. Ambas as estatísticas são lideradas pelo Internacional que marcou 13 vezes, assim como sofreu 5 gols.

Historicamente são 366 confrontos entre Corinthians x Palmeiras, com 128 vitórias alvinegras, assim como 127 vitorias palmeirenses, além de 111 empates.

Quem está fora?

Dessa forma, no Corinthians, Luan com estiramento na coxa direita, é desfalque, bem como Ruan Oliveira que passou por cirurgia no joelho esquerdo, o zagueiro Léo Santos que segue tratamento no joelho direito. Suspenso pelo STJD por agredir um atleta do Flamengo em partida pelo Sub-20, o zagueiro Raul Gustavo está fora.

Ao mesmo tempo, por parte do Palmeiras, Felipe Melo e Marcos Rocha, ambos em transição física, assim como Luan Silva, que passou por cirurgia no joelho e Lucas Esteves, com lesão muscular, não jogam.

Desse modo, o Corinthians deve ir a campo com:

Cássio

Fágner

Gil

Danilo Avelar

Lucas Piton

Camacho

Cantillo

Araos

Ramiro

Otero

Jô

Bem como o Palmeiras deve seguir com:

Weverton

Mayke

Luan

Gustavo Gómez

Vinã

Patrick de Paula

Gabriel Menino

Zé Rafael

Lucas Lima

Wesley/ Gabriel Veron

Luis Adriano

Quem apita?

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden

Assistente 1: Alessandro Álvaro Rocha de Matos

Assistente 2: Lúcio Beirsdorf Flor

Onde assistir Corinthians x Palmeiras?

O Premiere transmite Corinthians x Palmeiras para todo o Brasil. Narração de Odinei Ribeiro, bem como os comentários simultaneamente ficam com Alexandre Lozetti e Ricardinho.