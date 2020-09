A 9ª rodada apresenta clássicos em São Paulo e no Rio de janeiro. Entram em campo Corinthians e São Paulo, e também Flamengo e Fluminense. Enquanto isso, Internacional segue líder, mas com apenas um ponto de vantagem.

Com clássicos à vista, o que esperar da 9ª rodada do Brasileirão?

Dois grandes clássicos acontecem durante o meio desta semana, na quarta e quinta-feira, pela 9ª rodada do Brasileirão. O Derby Paulista e Fla-Flu prometem agitar os torcedores brasileiros, inegavelmente deixando os nervos a flor da pele. O Internacional precisa manter o bom desempenho contra o Ceará para continuar na liderança do campeonato, enquanto o São Paulo é o favorito no confronto contra o Bragantino. Na parte de baixo, Coritiba, Atlético-GO, Bragantino e Goiás lutam para afastar o fantasma da zona do rebaixamento.

Athletico-PR recebe o Botafogo

Abrindo a rodada na quarta-feira, às 17h30, na Arena da Baixada, o clube paranaense, que vem deixando a desejar na parte tática, recebe o Botafogo e precisa superar o time carioca não somente para acumular pontos, mas principalmente para se afastar da zona de rebaixamento. Com duas vitórias, um empate e quatro derrotas, a equipe comandada por Eduardo Barros deve ir a campo com a mesma formação. Vitinho, Marquinhos Gabriel, Nikão e Thiago Heleno permanecem fora por lesões.

Para o Botafogo, o volante Rentería estará à disposição de Paulo Autuori, além de contar com Kalou, Babi, Honda e Bruno Nazário.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Fortaleza quer vencer o Sport

A equipe de Rogério Ceni vem de uma derrota para o Flamengo, entretanto quer ser recuperar em casa, na Arena Castelão, diante do Sport, às 18h. O Fortaleza encontra um oponente entusiasmado, acumulando duas vitórias seguidas contra o Grêmio e Goiás. Yuri está disponível para a equipe cearense após não enfrentar o Flamengo por questões contratuais, além de Tinga. Wellington Paulista e Romarinho são as peças do ataque.

Para o Sport, o comandante Jair Ventura deve manter o mesmo elenco como fez anteriormente nas duas últimas partidas, visando alçar ainda mais a classificação.

Classificação do brasileirão: quem fica e quem sobe?

Goiás e Coritiba precisam vencer, já que estão na zona de rebaixamento. O duelo acontece às 18h, no Serrinha.

Jorginho pode contar com a participação do zagueiro Rhodolfo, que voltou a treinar segundo informação oficial do Coritiba, além de Guilherme Biro, atleta da base. O atacante Neílton ainda permanece fora.

Para o lanterna, a situação igualmente difícil, com apenas quatro pontos, uma vitória, um empate e quatro derrotas, Thiago Larghi sofre cada vez mais pressão em busca de resultados.

São Paulo recebe o Bragantino

O tricolor paulista vem com todo gás após conquistar os três pontos contra o Fluminense no fim de semana. No jogo que acontece às 19h15, no Morumbi, o São Paulo é favorito, entretanto o Bragantino pode surpreender, já que Maurício Barbieri comanda o time, apresentado na última sexta-feira (04).

Fernando Diniz não tem Pablo e Liziero, dessa maneira deve continuar apostando em Luciano e Brenner, em boa fase nas últimas rodadas.

Já para o time de Bragança Paulista, o argentino Tomás Cuello está disponível para integrar o elenco, contratação recente.

Fla-Flu promete esquentar a 9ª rodada do Brasileirão

Uma das maiores rivalidades do futebol carioca, o Fla-Flu, acontece às 21h30, no Maracanã. O atual campeão brasileiro precisa elevar novamente a sua “autoestima” em campo, devolver ao torcedor rubro-negro a época de vitórias consecutiva e trazer de volta o belo futebol apresentado no ano passado, mesmo sem Jorge Jesus. Já o Fluminense precisa recuperar o ritmo após ser superado pelo tricolor paulista.

Torrent, que utiliza principalmente o esquema de ‘rodízio’, não terá Bruno Henrique e João Lucas, portanto seguem fazendo trabalhos em treinos, segundo próprio boletim do clube. Já os goleiros Cesar e Diego Alves foram diagnosticados com covid-19 e estão de quarentena. A forte aposta do treinador deve ser Gabigol.

A saída do jovem Evanilson pegou o técnico Odair Hellmann de surpresa, já que perdeu-se uma grande peça. O comandante espera contar com Wellington Silva, Nene e até mesmo Fred para o clássico.

Sampaoli visita o antigo time na 9ª rodada do Brasileirão

O técnico Sampaoli reencontra a sua antiga casa, a Vila Belmiro, para enfrentar o Santos, às 21h30.

Com o resultado em favor dos visitantes, o Atlético pode chegar mais perto de conquistar a liderança, já que apresenta só dois pontos a menos do que o Internacional. O zagueiro Rever foi desfalque na última rodada e continua fora por mal estar. Uma das principais táticas do argentino Sampaoli é fazer questão de rodar o elenco, fazendo com que todos os atletas joguem, evitando o desgaste físico.

Do lado santista, Marinho é o destaque do time, sendo artilheiro e líder de assistências. Raniel teve o diagnostico de covid-19 e Alison e Luan Peres receberam o cartão vermelho na partida contra o Ceará.

Corinthians e Palmeiras fazem clássico paulista

Abrindo a quinta-feira (10) um dos clássicos de maior rivalidade no futebol brasileiro acontece às 19h15, na Neo Química Arena. Corinthians e Palmeiras se enfrentam e tendem a fazer um jogo pegado em uma disputa ferrenha. O Timão vem de empate contra o Botafogo e permanece no meio da tabela, tendo eventualmente o principal objetivo de buscar vaga no G4. Para isso, Tiago Nunes precisará mostrar o forte lado ofensivo em campo, mas sem Luan e Ruan.

Do lado alviverde, a equipe de Vanderlei Luxemburgo segue colado nas primeiras colocações, porém, vem sendo bastante criticado pelos torcedores em função do futebol demonstrado em campo. Marcos Rocha e Felipe Melo seguem lesionados e trabalhando pela breve recuperação.

Internacional segue líder do brasileirão?

Os gaúchos precisam vencer o Ceará no Beira Rio, às 19h15 nesta quinta-feira para firmar a liderança no Brasileirão, de apenas um ponto aos demais. Leandro Fernandéz foi oficialmente regularizado e deve ser utilizado em campo pelo treinador Coudet. Rodrigo Lindoso, Lucas Ribeiro, João Peglow, Paolo Guerrero, Pottker, Yuri, Musto e Zé Gabriel ainda são baixas na equipe. O principal destaque do Inter é o meia Thiago Galhardo, artilheiro do campeonato com seis gols.

O Ceará não terá Luiz Otávio por suspensão, Samuel Xavier, Leandro Carvalho, Bruno Pacheco além do próprio treinador Guto Ferreira expulsos na partida contra o Santos.

Grêmio busca recuperação na 9ª rodada do Brasileirão

O tricolor gaúcho não tem apresentado bons resultados recentemente e ao ficar no empate contra o Atlético-GO, acendeu o alerta para Renato Gaúcho. Por isso, o Grêmio precisa vencer o Bahia às 19h15, no Estádio Pituaçu, para afastar a zica.

Pepe, Maicon, Jean Pyerre e Victor Ferraz ainda estão fora do time por lesão e Geromel e Kannemann suspensos, aumentando mais a pressão em cima do comandante.

Enquanto isso, o time baiano, ainda sem técnico após desligar-se de Roger Machado, continua no meio da tabela, com nove pontos. Rodriguinho segue como o principal atleta e deve se destacar na partida.

Vasco enfrenta o Atlético-GO

O time carioca ocupa a quarta posição, com quatorze pontos. Após vencer no final de semana, o Vasco agora joga contra o Atlético-GO, às 21h, em São Januário, para levar perigo até a liderança do Inter. Embolado na parte de cima, inclusive no G4, o clube dirigido por Ramon Menezes quer recuperar o fôlego do início do campeonato. Ricardo Graça, Werley, Breno, Guilherme Parede e Lucão seguem afastados por testar positivo para o coronavírus.

Vagner Mancini não deve mudar a escalação do empate contra o Grêmio. Jorginho, após desavenças fora e dentro de campo, não será relacionado.