Clássico paulista na categoria de base é válido pela sétima rodada do Brasileirão neste domingo

Corinthians x Santos sub 20 hoje: onde assistir e horário (24/07)

Prepare-se torcedor, porque tem clássico paulista na agenda do futebol! A partida entre Corinthians x Santos sub 20 hoje promete qualidade neste domingo, 24 de julho, pela sétima rodada do Brasileirão na categoria. A partida tem início a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio Parque São Jorge, em São Paulo.

A transmissão será na TV aberta para todo o país.

Onde assistir o jogo do Corinthians x Santos sub 20 hoje

O jogo do Corinthians x Santos sub 20 hoje terá transmissão da BAND, a partir das 16h (Horário de Brasília), para todo o Brasil de graça neste domingo.

Pela TV aberta, o clássico paulista na categoria de base será transmitido na BAND, de graça e ao vivo para todos os estados do país. Basta sintonizar no canal principal ou afiliadas e curtir os melhores lances.

Outra opção é acompanhar online através do site da emissora (www.band.uol.com.br) ou também no aplicativo para iOS e Android do BandPlay.

Pelo grupo B, o Corinthians ocupa a 4ª posição da tabela com 10 pontos, contabilizando três vitórias, um empate e duas derrotas no total. Se vencer o jogo deste domingo, o Timão poderá destronar o próprio Santos, indo para a vice-liderança e ficando apenas um ponto do atual líder.

Do outro lado, o Santos tem a oportunidade de tornar-se líder se vencer o clássico de hoje. O Peixe não perde há quatro rodadas seguidas e por isso é o grande favorito no duelo, contabilizando quatro vitórias, um empate e uma derrota na temporada do Brasileirão. Jogando fora de casa, deverá sentir a pressão da torcida corintiana.

Classificação do Brasileirão Sub 20

Vinte equipes disputam o Campeonato Brasileiro da categoria Sub 20. Elas são divididas em dois grupos de dez cada, onde disputam por nove rodadas a primeira fase entre si. Por pontos corridos, cada vitória vale 3 pontos, o empate apenas um para ambos e a derrota nenhum.

Já foram seis rodadas, enquanto a sétima termina neste domingo. Somente os quatro melhores de cada grupo avançam até as quartas de final. Quem alcançar a final e vencer será o grande campeão

Confira a classificação do grupo B, onde Santos e Corinthians disputam o Brasileirão.

Corinthians x Santos sub 20 – 7ª rodada do Brasileirão

Horário : 16h (Horário de Brasília)

: 16h (Horário de Brasília) Local : Estádio Parque São Jorge, em São Paulo

: Estádio Parque São Jorge, em São Paulo Onde assistir Corinthians x Santos sub 20 hoje: BAND

BAND Arbitragem: João Vitor Gobi

