Corinthians x Vasco jogam com portões fechados no fim de semana

Mesmo depois de vencer a primeira semifinal da Copa do Brasil, o elenco do Corinthians busca se recuperar no Campeonato Brasileiro neste sábado, 28 de julho. Pela décima sétima rodada, o duelo entre Corinthians x Vasco vai ser na Neo Química Arena, com portões fechados e sem a presença das torcidas.

Por que Corinthians x Vasco terá portões fechados no Brasileirão?

O Corinthians vai jogar com os portões fechados na Neo Química Arena contra o Vasco no sábado, 28, por que cumpre punição do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por cantos homofóbicos proferidos por seus torcedores durante a partida contra o São Paulo, durante o Brasileirão, em maio deste ano.

Na decisão proferida pelo STJD em 06 de julho, a punição prevê a perda do mando de campo em um jogo. Como o Timão enfrentou o Atlético Mineiro fora de casa um dia depois e contra o Bahia em Salvador, o grupo terá que cumprir a decisão neste sábado, contra o Vasco. A punição só vale no Brasileirão, já que a partida em questão aconteceu no torneio nacional.

A decisão teria de ser cumprida no jogo contra o RB Bragantino, em 02 de julho, mas o clube recorreu e o efeito suspensivo foi aceito, jogando com torcida.

O clube não divulgou ingressos à venda para o duelo de Corinthians x Vasco, apenas divulgou a partida no sábado, e a transmissão. Além de não poder receber torcedores, o clube também não pode comercializar tickets.

Data: Sábado, 29/07

Horário: 18h30

Local: Neo Química Arena

Onde assistir Corinthians x Vasco no sábado: Premiere

Veja como ficou o mando de campo na semifinal da Copa do Brasil 2023

Qual é o próximo jogo do Corinthians com torcida?

O Corinthians volta a receber os torcedores na Neo Química Arena na próxima terça-feira, 1º de agosto, pelo primeiro confronto das oitavas de final contra o Newell's Old Boys da Copa Sul-Americana às 21h30, horário de Brasília.

Em terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores, o Corinthians venceu o Universitario nos playoffs da Sul-Americana e conquistou o espaço nas oitavas de final. Agora, terá de jogar contra o primeiro colocado no grupo E da competição.

Pelo Brasileirão, o Corinthians voltará a jogar em casa, com a presença da torcida, no dia 13 de agosto, domingo, pela décima nona rodada contra o Coritiba, na Neo Química Arena, às 16h, horário de Brasília.

Quantas vitórias o Corinthians tem no Brasileirão 2023?

O Corinthians venceu quatro partidas até aqui em 15 partidas, além de quatro empates e sete derrotas na Série A do Campeonato Brasileiro. O time ocupa a 15ª posição com 16 pontos, duas posições acima da zona de rebaixamento.

O clube paulista não faz uma boa campanha, pronto para se recuperar depois de vencer e empatar nas duas últimas rodadas do torneio. O Vasco, por outro lado, está na lanterna do Brasileirão com nove pontos com apenas duas vitórias até hoje.

Como terá o duelo contra o Newell's Old Boys no meio da semana pela Sul-Americana, é possível que o treinador Vanderlei Luxemburgo escolha poupar os titulares e escolha usar os jovens do elenco no duelo entre Corinthians x Vasco. O objetivo principal é somar os três pontos para se reabilitar e, aí, se afastar da zona de rebaixamento.

