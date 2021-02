Coritiba x Palmeiras (17/2): onde assistir e escalações do Brasileirão

Coritiba e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (17), em partida atrasada da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem chances de títulos, o Verdão joga o campeonato em busca de conseguir uma boa posição no campeonato, mas mantem o foco na final da Copa do Brasil. Já o Coritiba, está matematicamente rebaixado e apenas cumpre tabela.

Onde assistir Coritiba x Palmeiras?

A partida entre Coritiba e Palmeiras não terá transmissão da tv aberta. No entanto, a TNT Sports exibe o confronto ao vivo nos canais fechados, assim como o Premiere, no pay-per-view.

Prováveis escalações

Coritiba: Wilson; Jonathan, Rhodolfo, Nathan e Biro; Hugo Moura, Nathan Silva e Sarrafiore; Rafinha, Luiz Henrique e Ricardo Oliveira. Técnico: Gustavo Morínigo

Palmeiras: Weverton, Mayke, Benjamín Kuscevic, Gustavo Gómez e Matías Vina; Felipe Melo, Patrick de Paula, Gabriel Menino e Lucas Lima; Gustavo Scarpa e Willian.

Jogos atrasados do Brasileirão

17/2

Santos x Corinthians – 19h

Coritiba x Palmeiras – 19h30

19/2

São Paulo x Palmeiras – 21h30

Treino de hoje ✅

Como Coritiba e Palmeiras chegam para o jogo?

Sem pretensões no campeonato, o Coxa já está matematicamente rebaixado para a Série B. Com 28 pontos, os paranaenses estão em 19º lugar, a 10 pontos então da primeira equipe fora da zona do rebaixamento. Ou seja, com três jogos para realizar, o máximo de pontos que a equipe chegar é a 37, o que não garante a permanência na primeira divisão.

Já o Verdão, não tem mais chances de títulos no Campeonato Brasileiro, mas sua vaga na Libertadores já está assegurada por conta do título da última edição. Por isso, a equipe de Abel Ferreira agora concentra suas atenções na final da Copa do Brasil, diante do Grêmio.