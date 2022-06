Criciúma x Vila Nova: onde assistir, horário e escalação (25/06)

Equipes buscam se afastar da zona de rebaixamento com a vitória neste sábado, pela rodada da Série B do Brasileirão

Neste sábado (25/06), as equipes de Criciúma x Vila Nova se enfrentam pela décima quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. Com transmissão a partir das 11h (Horário de Brasília), saiba onde assistir a abertura da rodada e todas as informações do jogo de hoje.

O Tigre perdeu para o Brusque no fim de semana, enquanto o Vila Nova empatou com o Operário sem gols.

Onde assistir Criciúma x Vila Nova hoje?

O jogo do Criciúma x Vila nova hoje tem transmissão do Premiere, a partir das 11h (Horário de Brasília).

Premiere é um pacote de canais de futebol disponível por valor extra nas operadoras de TV por assinatura. Para ter acesso, basta entrar no site da operadora ou plataforma, assim como aplicativos para celular, tablet, computador ou smart tv.

Informações do jogo Criciúma x Vila Nova hoje:

Data: 25/06/2022

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma

Arbitragem: Paulo Henrique Schleich / VAR: Marcio Henrique de Gois

Onde assistir: Premiere

Criciúma x Vila Nova na Série B do Brasileirão

O Criciúma busca os três pontos neste sábado para se afastar da zona de rebaixamento na Série B do Brasileiro. Em 10º lugar com dezesseis pontos, o elenco contabiliza quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas na temporada, mas com desempenho irregular, despertando pressão e questionamentos por parte dos torcedores.

O Vila Nova, por outro lado, é o lanterna da Série B neste momento com apenas onze pontos, ou seja, só venceu uma partida até a décima terceira rodada, contabilizando oito empates e quatro derrotas na temporada. Mesmo se vencer o jogo deste sábado não escapa da degola pelo saldo de gols.

Escalações:

Escalação do Criciúma: Gustavo; Claudio Coelho, Kadu Ribeiro, Marcelo Hermes, Cristovam; Rômulo da Silva, Marquinhos Gabriel, Arilson Carlos; Bilú, Filipe Mateus e Dantas. Técnico: Claudio Tencati

Escalação do Vila Nova: Tony; Alex da Silva, Eduardo Domachowski, Rafael Donato, Willian; Ralf, Arthur, Matheuzinho, Dyego, Wagner; Daniel Amorim. Técnico: Dado Cavalcanti

Jogos da Série B do Brasileirão hoje

Dezoito equipes entram em campo neste fim de semana pela décima quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O confronto entre Ituano e Cruzeiro foi adiado por conta da Copa do Brasil, no meio da semana. O destaque fica para o encontro entre Tombense e Náutico, além do Sport e Brusque.

Confira quais são os jogos da Série B do Brasileirão.

Chapecoense 1 x 2 CRB

CSA 1 x 1 Grêmio

Ponte Preta 0 x 0 Sampaio Corrêa

Vasco x Operário

Londrina x Guarani

Criciúma x Vila Nova – 11h

Bahia x Novorizontino – 16h

Sport x Brusque – 18h30

Tombense x Náutico – Domingo, 26/06 às 11h

+ Entenda o regulamento da Copa do Brasil 2022