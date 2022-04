Cruzeiro x Atlético MG feminino: onde assistir e horário hoje 04/04

Nesta segunda-feira, Cruzeiro e Atlético MG feminino disputam a partir das 20h (Horário de Brasília), pela quinta rodada do Brasileirão Feminino, no Estádio SESC Alterosa, em Belo Horizonte. Confira todas as informações e onde assistir Cruzeiro x Atlético MG feminino ao vivo.

O Cruzeiro vem de derrota para o Palmeiras, enquanto o Galo empatou com o Avaí.

Onde assistir Cruzeiro x Atlético MG feminino

O jogo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro hoje vai ser transmitido no SporTV, a partir das 20h, no horário de Brasília.

O canal do SporTV vai passar para todos os estados do Brasil o jogo de hoje, disponível apenas em operadoras de TV paga como a Sky, Claro, Oi e VIVO. Para obter acesso, basta entrar em contato com a emissora.

Se você é assinante e prefere assistir de maneira online, pode acompanhar através do streaming GloboPlay, tanto no aplicativo como pelo computador.

Onde assistir: SporTV

Que horas vai passar Cruzeiro x Atlético MG feminino: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio SESC Alterosa, em Belo Horizonte

Árbitro: Murilo Francisco Misson Junior

Árbitro Assistente 1: Leonardo Henrique Pereira

Árbitro Assistente 2: Douglas Almeida Costa

Quarto Árbitro: Antonio Marcio Teixeira da Silva

Analista de Campo: Angelo Antonio Ferrari

+ Fortaleza é quem ganhou a Copa do Nordeste 2022

Provável escalação de Cruzeiro e Atlético MG

Escalação do Cruzeiro: Taty Amaro, Angela, Mariana Pires, Isabela Queiroz, Nine, Rafa Andrade, Robinha, Mariana Neiva, Carol, Vanessinha e Marília

Escalação do Atlético MG: Nicole Ramos, Bárbara Santos, Karol Arcanjo, Bruna Cotrim, Katielle, Karol, Dayana, Jayanne, Luciana, Yisela e Soraya

O Cruzeiro ainda não venceu no Brasileirão Feminino durante a temporada. Por isso, entra em campo nesta segunda-feira buscando pontuar os três pontos pela primeira vez. Agora, precisa do resultado em seu favor para quem sabe conquistar uma melhor posição e, assim, deixar a zona de rebaixamento, onde aparece em décimo quinto lugar com 2 pontos.

Enquanto isso, o Atlético Mineiro também está em uma difícil posição na temporada até aqui. As garotas do Galo ocupam a décima quarta posição com 3 pontos, ou seja, só empataram três jogos e perderem outro. O clássico pode definir quem vai vencer pela primeira vez na competição feminina.

Resultados do Brasileirão Feminino

Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino na Série A1, oito jogos acontecem durante o fim de semana, seguindo até a segunda-feira.

A última partida da rodada vai acontecer nesta segunda-feira, promovendo ainda mais mudanças na tabela. A seguir, confira os resultados dos jogos da semana.

Palmeiras 3 x 0 Flamengo

São José 1 x 6 Ferroviária

Real Brasília 1 x 1 Grêmio

Internacional 3 x 0 RB Bragantino

Corinthians 1 x 1 São Paulo

Avaí 0 x 5 Santos

Cresspom 2 x 2 Esmac

Cruzeiro x Atlético-MG – 20h

Acompanhe no DCI as principais notícias de esportes.