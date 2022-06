Cruzeiro x Santos feminino: onde assistir e horário do Brasileirão (15/06)

Encerrando a décima segunda rodada do Brasileirão Feminino, as equipes de Cruzeiro e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, 15 de junho, a partir das 15h30 (Horário de Brasília), no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte. Para não perder nenhum lance, descubra onde assistir Cruzeiro x Santos feminino hoje.

Onde assistir Cruzeiro x Santos feminino hoje?

O jogo entre Cruzeiro x Santos feminino hoje será transmitido no SporTV e Globo Play.

Disponível somente na TV paga, o confronto do Brasileirão nesta quarta-feira está disponível para todos os estados do Brasil. É necessário obter em sua programação o canal através das operadoras.

Se preferir, pode assistir também no Globo Play, serviço de streaming da emissora, podendo ser encontrado no aplicativo para celular, tablet, computador e também na smart tv.

Informações do jogo Cruzeiro x Santos hoje:

Data: 15/06/2022

Horário: 15h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte

Arbitragem: Andreza Helena (FIFA)

Onde assistir: SporTV e Globo Play

Cruzeiro e Santos no Brasileirão Feminino

Sem vencer uma partida por quatro rodadas, o Cruzeiro dispõe de suas melhores jogadoras nesta quarta-feira para brigar pelos três pontos rumo até a parte de cima da classificação. Além disso, o principal objetivo neste momento da Raposa é se afastar da zona de rebaixamento, aparecendo na 12ª posição com 10 pontos.

Do outro lado, as Sereias da Vila aparecem na 6ª posição com 18 pontos, ou seja, vem mostrando um futebol excepcional dentro das quatro linhas rumo até a parte de cima da tabela. Com seis vitórias e cinco derrotas, o grupo busca um desempenho regular.

Escalação do Cruzeiro: Thais; Nine, Korina, Ambrózio, Isabela; Robinha, Carol, Mari Pires, Janaína; Mariana Santos e Vanessa. Técnico: Felipe Freitas

Escalação do Santos: Anna Bia; Bruninha, Tayla, Camila Martins, Bia Menezes; Brena, Erikinha, Thaisinha, Jane; Ketlen e Cristiane. Técnica: Tatiele Silveira Palpites Cruzeiro x Santos O Santos entra em campo nesta quarta-feira com o status de favorito, mesmo fora de casa. A equipe das Sereias da Vila também é uma das mais esperadas para ocupar a parte de cima da tabela e, com os três pontos no confronto de hoje, consegue chegar ainda mais próximo das primeiras posições no futebol feminino. O Cruzeiro, por outro lado, corre contra o tempo para escapar da zona de rebaixamento e deve explorar as deficiências das rivais para buscarem a vitória. +Classificação do Brasileiro Série B 2022: tabela atualizada na 12ª rodada

