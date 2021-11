CSA x Confiança: onde vai passar o jogo hoje e horário (12/11)

Na abertura da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, CSA x Confiança se enfrentam nesta sexta-feira, 12, em situações opostas na tabela. O confronto ocorre às 21h30, no Estádio Rei Pelé, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde vai passar o jogo ao vivo.

Onde vai passar o jogo do CSA x Confiança hoje?

O jogo do CSA x Confiança hoje ocorre a partir das 21h30 e não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 12 de novembro 2021

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé – Maceió (AL)

Qual a transmissão do jogo CSA x Confiança: Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

Em busca de uma vaga no G-4, o CSA chega ao confronto na sétima posição da tabela, com 55 pontos conquistados. Entretanto, o clube pode chegar a quarta posição de forma momentânea em caso de vitória. Só que para se manter em quarto, o Goiás precisa perder e CRB e Guarani não podem vencer na rodada.

Por outro lado, a equipe do Confiança vive situação oposta na competição. Atual 19º, com 35 pontos, o clube briga para não cair. Um triunfo ainda não garante o clube fora da zona do rebaixamento, mas pode aproximar o Gigante Azulino de seu objetivo.

Relembre a partida do primeiro turno entre os clubes:

Qual a provável escalação de CSA x Confiança?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 21h30, a bola rola para o jogo da CSA x Confiança hoje, que terá transmissão ao vivo na TV fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Confiança: Santos; Gedeilson, Nirley, Adalberto, João Paulo; Adriano, Madison, Alvaro; Willians, Melo e Hernane.

CSA: Lucas Frigeri; Everton Silva, Matheus Felipe, Lucão e Kevyn (Ernandes); Geovane, Yago e Gabriel; Marco Túlio (Renato Cajá), Clayton e Dellatorre.

LEIA TAMBÉM

+ Jogo atrasado do Grêmio x Flamengo em 2021: confira a data e horário