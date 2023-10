Cuiabá x Corinthians: onde vai passar o jogo do Corinthians hoje - 25/10

Sem perder há quatro rodadas consecutivas, o Cuiabá recebe o Corinthians nesta quarta-feira, 25 de outubro, na Arena Pantanal, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo do Corinthians começa às 21h30 (de Brasília) e terá transmissão ao vivo para todo o país.

Quem vai transmitir o jogo do Corinthians no Brasileirão hoje?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Corinthians contra o Cuiabá para os estados de SP, MT e MS com narração de Everaldo Marques e comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho. O Premiere, disponível em operadoras por assinatura, terá Odinei Ribeiro e os comentaristas Richarlyson e Sérgio Xavier.

Quem mora nos estados de SP, MT e MS pode acompanha de graça a retransmissão da emissora no Globoplay, plataforma digital da Globo. Acesse www.globoplay.globo.com ou baixe o aplicativo em seu aparelho, clique em 'Agora na TV' e assista a programação em tempo real.

Os direitos de transmissão da Série A do Brasileiro pertencem apenas ao Grupo Globo, o que significa que nenhum outro canal pode exibir a competição. A exceção são os jogos do Athletico Paranaense em casa, com transmissão da TNT e CazéTV no Youtube.

Qual é a provável escalação de Cuiabá x Corinthians hoje?

O treinador António Oliveira, do Cuiabá, não terá disponível Jonathan Cafú, já que o jogador está emprestado ao Cuiabá e atualmente pertence ao Corinthians. O regulamento da CBF não permite que o atleta entre em campo contra o seu próprio time.

Segundo o portal GE, o treinador Mano Menezes, do Timão, terá o desfalques de Giovane e Gustavo Mosquito por lesões. Já o goleiro Matheus Donelli e Guilherme Biro disputam o Pan-Americano com a Seleção Brasileira.

Escalação do jogo do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo, Fábio Santos; Maycon, Gabriel Moscardo, Renato Augusto; Rojas, Pedro e Yuri Alberto.

Escalação do jogo do Cuiabá: Walter; Matheus Alexadre, Marllon, Alan Empereur, Rikelme; Raniele, Lucas Mineiro, Fernando Sobral; Clayson, Derik Lacerda e Deyverson.

Relacionados do Timão para a partida contra o Cuiabá! 📋#VaiCorinthians pic.twitter.com/Vw9S14LmzC — Corinthians (@Corinthians) October 24, 2023

Como foi o último jogo entre Cuiabá e Corinthians?

O último encontro entre Cuiabá e Corinthians aconteceu em 10 de junho deste ano, pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro na Neo Química Arena, em São Paulo. Com gols de Ruan Oliveira e Deyverson, as equipes somaram apenas um ponto cada após o empate em 1 a 1.

Por outro lado, o último confronto dos clubes na Arena Pantanal, em Cuiabá, foi disputado em 7 de junho de 2022, pela 10ª rodada do Brasileiro, com a vitória do elenco mato-grossense após o gol de Uendel no primeiro tempo, segundo dados do portal de estatísticas O Gol.

Como o Cuiabá subiu para a elite do futebol brasileiro em 2021, a primeira vez na história que os clubes se enfrentaram só aconteceu em 26 de julho, na Arena Pantanal. No total, são três vitórias do Timão contra um empate e um triunfo ao Cuiabá entre os cinco embates, de acordo com o portal O Gol.

Vitórias para o Corinthians - 3

- 3 Empates - 1

- 1 Vitórias para o Cuiabá - 1

Quando vai ser as eleições no Corinthians 2023?

A próxima eleição para Presidente do Corinthians está agendada para 25 de novembro, sábado, no Parque São Jorge, sede do clube, das 9h até as 17h. Com mandato válido até dezembro, o atual presidente Duilio Monteiro Alves informou que não irá concorrer a reeleição do cargo.

Duilio, filho do ex-diretor alvinegro Adilson Monteiro Alves, venceu as eleições em 28 de novembro de 2020 com 1.081 votos, superando Augusto Melo e Mário Gobbi Filho, segundo informações do portal Gazeta. Este ano, estarão concorrendo André Luiz Oliveira, ou André Negrão, e Augusto Melo.

Quem vota são os sócios do clube, com disputa feita através das urnas eletrônicas com a presença de funcionários do TRE-SP para fiscalizar as votações, de acordo com o portal GE. Sócio-torcedor não tem direito a voto, apenas aqueles que tem mais de 18 anos dentro do próprio time.

