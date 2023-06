Data FIFA adia jogo do Flamengo: próximo jogo do Rubro-Negro 2023

Data FIFA adia jogo do Flamengo: próximo jogo do Rubro-Negro 2023

O Flamengo disputa o Campeonato Brasileiro da Série A, as quartas de final da Copa do Brasil e a fase de grupos da Libertadores na temporada. Nesta quinta-feira, 15 de junho, o torcedor quer saber se tem jogo do Flamengo hoje e como assistir ao vivo.

Quando tem jogo do Flamengo hoje no Brasileirão?

Não tem jogo do Flamengo hoje em razão da Data FIFA, que determina um intervalo nos calendários nacionais para que os jogadores possam atuar pelas suas seleções, seja para amistosos ou Eurocopa. Com isso, Campeonato Brasileiro está parado e só volta a ser disputado a partir do dia 21 de junho.

O Flamengo volta a jogar na próxima quinta-feira, 22 de junho, contra o RB Bragantino na décima primeira rodada do Brasileirão. O duelo será no Estádio Nabi Abi Chedid, em Braganca Paulista, às 21h30, horário de Brasília. O embate do Brasileirão será transmitido no Premiere.

Como funciona a Data FIFA?

No calendário do futebol em 2023, a FIFA ordena que todas as seleções entrem em campo no mês de junho para disputarem amistosos, torneios continentais que valem títulos e Eliminatórias. A Data FIFA dura duas semanas, incluindo os finais de semana.

A novidade este ano é que a CBF decidiu paralisar a Série A e B do Brasileirão, primeira e segunda divisão, para evitar que elencos que tiveram jogadores convocados por suas seleções fiquem desfalcados na temporada.

Saiba quem está na zona de rebaixamento do Brasileirão 2023

Quantas vezes o Flamengo ganhou em 2023?

O Flamengo tem 22 vitórias entre 39 compromissos, de acordo com o portal de estatísticas O Gol. São seis empates e 11 derrotas entre Brasileirão, Mundial de Clubes, Recopa, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Carioca e Supercopa do Brasil na temporada.

O início de temporada não foi bom para o Mengo. O time perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras, foi derrotado nos pênaltis pelo Independiente del Valle na Recopa, e ficou em terceiro lugar no Mundial de Clubes. No Campeonato Carioca, perdeu o título para o Fluminense duas vezes.

No Brasileirão, o clube acumula seis vitórias. Já na Libertadores venceu duas partidas, enquanto briga pela vaga nas oitavas de final em seu grupo. Atual campeão, o Rubro-Negro é o favorito ao título também este ano.

Pela Copa do Brasil, o Flamengo atropelou o Maringá na terceira fase e o Fluminense nas oitavas de final.

Leia também:

Quantos Brasileirão o Flamengo tem?