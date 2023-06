Quem esta na zona de rebaixamento do Brasileirão 2023 após 10 rodadas

A décima rodada do Brasileirão terminou no domingo, 11 de junho, com quatro times na zona de rebaixamento. O Coritiba ainda não venceu, enquanto o Corinthians se vê cada vez mais ameaçado pela degola. Confira a classificação da zona de rebaixamento do Brasileirão e quem corre o risco de cair ao fim da temporada.

Quais são os times que estão na zona de rebaixamento do Brasileirão?

Goiás, América Mineiro, Vasco e Coritiba estão na zona de rebaixamento do Brasileirão ao fim da décima rodada no fim de semana.

O Coxa é o lanterna da tabela sem vitórias na temporada. Após conquistar o acesso, o Vasco luta para escapar da degola enquanto América e Goiás possuem bom desempenho dentro de campo. O Campeonato Brasileiro é disputado em 38 rodadas entre pontos corridos.

CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA ZONA DO REBAIXAMENTO DO BRASILEIRÃO SÉRIA A

1 Botafogo - 24 pontos

2 Palmeiras - 22 pontos

3 Flamengo - 19 pontos

4 Atlético MG - 18 pontos

5 Fluminense - 17 pontos

6 Grêmio - 17 pontos

7 Athletico PR - 16 pontos

8 São Paulo - 15 pontos

9 Cruzeiro - 14 pontos

10 Internacional - 14 pontos

11 Fortaleza - 14 pontos

12 RB Bragantino - 14 pontos

13 Santos - 13 pontos

14 Cuiabá - 12 pontos

15 Bahia - 9 pontos

16 Corinthians - 9 pontos

17 Goiás - 8 pontos

18 América MG - 8 pontos

19 Vasco - 6 pontos

20 Coritiba - 4 pontos

Quem subiu para a Série A na temporada passada?

Em 2022, as equipes de Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco subiram da segunda para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro após disputarem 38 rodadas em pontos corridos na Série B.

A Raposa venceu a competição ao anotar 78 pontos, com 23 vitórias, nove empates e seis derrotas. O Grêmio trocou o treinador Roger Machado por Renato Gaúcho e garantiu a vice-liderança com 65 pontos, em 13 pontos de diferença entre os dois.

Já o Bahia e o Vasco decidiram as posições na última rodada. O time baiano ultrapassou o carioca e terminou em terceiro lugar após o Cruz Maltino perder para o Sampaio Corrêa na penúltima rodada, mas ganhar do Ituano fora de casa na última rodada.

No fim das contas, o Bahia levou a melhor pelo saldo de gols.

1 Cruzeiro - 78 pontos

2 Grêmio - 65 pontos

3 Bahia - 62 pontos

4 Vasco - 62 pontos

Como funciona a zona de rebaixamento?

A zona de rebaixamento do Brasileirão é a responsável por determinar quais times caem para a divisão inferior na temporada do futebol. No caso da Série A, os quatro últimos colocados são rebaixados para a Série B, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Na contramão, os quatro primeiros da classificação da Série B trocam com os quatro últimos da Série A, ou seja, garantem o acesso para jogar na primeira divisão. O esquema da zona de rebaixamento funciona nas quatro divisões do Campeonato Brasileiro da CBF.

A última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A está marcada para 03 de dezembro, domingo. Como manda a tradição, todos os jogos acontecem no mesmo dia e no mesmo horário na última rodada.

Próxima rodada do Brasileirão

Com a data FIFA no mês de junho, o Campeonato Brasileiro da Série A só volta no dia 21 de junho, com dez jogos e todas as vinte equipes em campo.

Confira todos os jogos da 11ª rodada do Brasileirão.

Quarta-feira, 21 de junho | 11ª rodada do Brasileirão

São Paulo x Athletico PR - 19h

Cruzeiro x Fortaleza - 19h

Santos x Corinthians - 20h

Fluminense x Atlético MG - 21h30

Bahia x Palmeiras - 21h30

Quinta-feira, 22 de junho | 11ª rodada do Brasileirão

Grêmio x América MG - 19h

Cuiabá x Botafogo - 20h

Coritiba x Internacional - 20h

Vasco x Goiás - 20h

RB Bragantino x Flamengo - 21h30

