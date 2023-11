Desfalques do Corinthians contra o Vasco nesta terça-feira

Depois de sofrer goleada para o Bahia por 5 a 1, o Corinthians concentra toda a sua atenção para o duelo contra o Vasco,nesta terça-feira, 28 de novembro, em São Januário. Para afastar de vez o fantasma do rebaixamento, o técnico Mano Menezes deve utilizar todos os jogadores à sua disposição e, assim, tentar levar para casa os três pontos.

O jogo entre Corinthians e Vasco ser às 21h30, horário de Brasília, em São Januário, pela 36ª rodada do Brasileirão. Os canais Sportv e Premiere vão transmitir ao vivo para todo o país.

O Corinthians caiu para a 13ª posição, com 44 pontos, com três pontos de distância da zona de rebaixamento. Em caso de vitória do Vasco e de uma combinação dos resultado de outros times que também lutam contra a degola, o Timão poderá ficar com o alerta ligado pelo risco real de entrar no Z4.

Escalação do Corinthians contra o Vasco

O Corinthians vai jogar contra o Vasco sem Paulinho, Gil, Fausto Vera, Matías Rojas, Gustavo Mosquito e Roni. Com exceção de Gil, todos os atletas estão lesionados e em recuperação no departamento médico do clube. O confronto é importante para definir se o alvinegro vai ou não continuar na primeira divisão.

O zagueiro Gil é baixa por suspensão, mas o Corinthians informou que o jogador viajará com o grupo. O meia Fausto Vera está em tratamento de uma inflamação no tendão de Aquiles, Rojas tem dores no músculo posterior da coxa esquerda e Roni trata de uma lesão no adutor da coxa esquerda.

O atacante Gustavo Mosquito, com lesão na panturrilha esquerda desde 26 de outubro de 2022, está sob os cuidados do departamento médico. O volante é outro atleta que também está fora do grupo desde maio deste ano, após romper o ligamento do joelho esquerdo.

Por outro lado, o técnico Mano Menezes terá de volta Bruno Méndez, Caetano e Ruan Oliveira, atletas que cumpriram suspensão no jogo contra o Bahia. Com isso, o Corinthians deve entrar em campo com o goleiro Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Lucas Veríssimo e Matheus Bidu; Maycon, Gabriel Moscardo, Renato Augusto, Giuliano; Romero e Yuri Alberto.

Confira a lista de relacionados para o jogo

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli

Laterais: Fábio Santos, Fagner, Léo Mana, Matheus Bidu e Rafael Ramos

Zagueiros: Bruno Méndez, Caetano, Gil, João Pedro e Lucas Veríssimo

Meias: Biro, Cantillo, Gabriel Moscardo, Giuliano, Matheus Araújo, Maycon, Renato Augusto e Ruan Oliveira

Atacantes: Felipe Augusto, Giovane, Pedro, Romero, Wesley e Yuri Alberto

Saiba quem é Augusto Melo, o novo presidente do Corinthians

Do que o Corinthians precisa para escapar do rebaixamento?

Após a goleada para o Bahia, o Corinthians tem 44 pontos, apenas três a mais do que o primeiro time na zona de rebaixamento, o próprio Bahia. Para assegurar a permanência na elite, o alvinegro tem que atingir 47 pontos ou mais nas últimas rodadas.

Para afastar o perigo, tem que pontuar em um dos próximos três jogos - incluindo contra o Vasco - e torcer por tropeços de Cruzeiro, Santos e Bahia. O Corinthians depende de si mesmo, mas, se perder os confrontos, aí terá que aguardar resultados ruins dos oponentes.

Antes da goleada do Bahia, a probabilidade de rebaixamento do Timão era de 1,2%. Agora, de acordo com o estudo do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), as chances de cair para a Série B é de 7%. O número é baixo, mas preocupa torcedores.

O maior concorrente do Corinthians neste momento é o Cruzeiro, com 44 pontos. O time mineiro venceu o Goiás fora de casa com gol no fim. O Cabuloso ainda terá o Athletico-PR em casa, o Botafogo fora, e o Palmeiras em casa. Se a Raposa vencer o Timão perder, os clubes ficarão empatados.

Acompanhe a classificação do Brasileiro e entenda qual é a situação dos times.

1) Palmeiras - 63 pontos

2) Flamengo - 63 pontos

3) Botafogo - 62 pontos

4) Atlético MG - 60 pontos

5) Grêmio - 59 pontos

6) RB Bragantino - 59 pontos

7) Fluminense - 53 pontos

8) Athletico PR - 52 pontos

9) Cuiabá - 48 pontos

10) São Paulo - 47 pontos

11) Internacional - 46 pontos

12) Fortaleza - 45 pontos

13) Cruzeiro - 44 pontos

14) Corinthians - 44 pontos

15) Santos - 43 pontos

16) Vasco - 42 pontos

17) Bahia - 41 pontos

18) Goiás - 35 pontos

19) Coritiba - 29 pontos

20) América MG - 21 pontos

