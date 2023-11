Quem foi rebaixado na Série B do Brasileirão de 2023?

A briga para fugir do rebaixamento na Série B do Brasileirão teve seu capítulo final neste sábado (25), com o encerramento da 38ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Quais equipes foram rebaixadas na Série B do Brasileirão?

ABC, Londrina, Tombense e Sampaio Corrêa estão rebaixados para a Série C do Campeonato Brasileiro porque não conseguiram a pontuação necessária.

O elenco do Rio Grande do Norte ficou o lanterna do campeonato com 28 pontos e apenas cinco vitórias. O ABC venceu as duas últimas rodadas, contra Guarani e Vila Nova, após um longo jejum. A equipe não ganhava desde 30 de setembro, quando derrotou a Ponte Preta em casa, no Frasqueirão, por 2 x 0.

O Londrina terminou na vice-lanterna, com 31 pontos e sete vitórias. O time paranaense se despediu da Série B com uma vitória contra o Botafogo-SP. O Londrina não vencia há sete rodadas, mas o rebaixamento para a terceira divisão já tinha sido decretado na derrota para o Vila Nova no dia 10 de novembro, fora de casa, por 4 a 1.

Já Tombense e Sampaio Corrêa tiveram a queda decretada somente na 38ª rodada. O time mineiro perdeu para o Mirassol, por 1 a 0, com gol de Luiz Otávio, marcado aos 44min do 2º tempo. E o rebaixamento do Sampaio Correa veio em uma doída goleada contra o Sport, na Ilha do Retiro, por 4 a 1.

A seguir, confira como ficou a briga para se livrar do rebaixamento na Série B após 38 rodadas.

14º Ituano - 42 pontos

15º Ponte Preta - 42 pontos

16º Chapecoense - 40 pontos

17º Sampaio Corrêa - 39 pontos

18º Tombense - 37 pontos

19º Londrina - 31 pontos

20º ABC - 28 pontos

Saiba qual vai ser a premiação do Brasileirão 2023

Quem subiu para a Série A de 2024?

Na contramão, as equipes de Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético-GO selaram o retorno à Primeira Divisão do Brasileirão após uma disputada Série B.

Diferente de outras edições, quando os favoritos já despontavam e iniciavam a competição confiantes no acesso, a Série B do Brasileirão este ano foi equilibrada: para se ter uma ideia, do terceiro ao oitavo colocado, todos tinham chances matemáticas de conquistarem a vaga, já que Vitória e Criciúma já estavam garantidos com rodadas de antecedência.

O Juventude ganhou com facilidade do Ceará, por 3 a 1, no Estádio Presidente Vargas, e tomou a segunda colocação do Criciúma, enquanto o Atlético-GO venceu o Guarani por 3 a 0, no Antônio Accioly e garantiu a última vaga do acesso à elite.

Confira, a seguir, o topo da tabela da Série B do Brasileirão de 2023

1º Vitória - 72 pontos

2º Juventude - 65 pontos

3º Criciúma - 64 pontos

4º Atlético-GO - 64 pontos

5º Novorizontino - 63 pontos

6º Mirassol - 63 pontos

7º Sport - 63 pontos

8º Vila Nova - 61 pontos

Como foi a última rodada da Série B?

A última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro ocorreu com todos os dez jogos sendo disputados simultaneamente, no mesmo horário: às 17h, horário de Brasília.

Ponte Preta 3 x 0 CRB

Atlético GO 3 x 0 Guarani

Avaí 0 x 0 Ituano

Botafogo-SP 0 x 1 Londrina

Novorizontino 2 x 0 Criciúma

Sport 4 x 1 Sampaio Corrêa

Ceará 1 x 3 Juventude

Chapecoense 3 x 1 Vitória

Tombense 0 x 1 Mirassol

ABC 3 x 2 Vila Nova

