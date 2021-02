Flamengo precisa do que para ser campeão do Brasileirão 2020?

O Brasileirão 2020 foi cheio de emoções. Partidas com resultados que movimentaram a tabela, clássicos indescritíveis mas principalmente a briga pelo título marcou a temporada. Campeão no ano passado, o Flamengo começou como um dos favoritos, caiu de rendimento no meio da temporada e no finalzinho, sob o comando de Rogério Ceni, retomou o bom futebol. Agora, faltando duas rodadas para terminar, do que o Mengão precisa para ser campeão?

Temporada do Flamengo no Brasileirão 2020

A temporada do Flamengo foi uma montanha russa. No Brasileirão, sob o comando de Domènec Torrent, estreou com derrota para o Atlético-MG. Nas primeiras rodadas, sofreu para engrenar um novo modelo tático imposto pelo espanhol. Então, a partir da sexta rodada o time carioca voltou a apresentar um bom desempenho em campo.

Foi aí que tudo mudou. Da 20ª rodada em diante, o clube demitiu Torrent após a goleada do Galo na abertura do returno. Na bagagem, contava também com empate contra o Inter e derrota para o São Paulo, fatores importantes para a decisão. Depois, a diretoria optou por Rogério Ceni, ex-Fortaleza, como o novo treinador.

Rogério começou bem no comando do time, acumulando cinco vitórias e dois empates. Entretanto, no finalzinho da temporada, começou a titubear, ou seja, apresentar problemas principalmente coma defesa, irritando a torcida. Agora, o Flamengo parece ter reencontrado o caminho para a glória, já que briga pelo título mais uma vez. Com apenas um ponto atrás do Internacional, o Flamengo neste momento sessenta e oito pontos, sendo vinte vitórias, oito empates e também oito derrotas.

Pela Libertadores, o time passou a fase de grupos em primeiro lugar com quinze pontos, chegou até as oitavas e foi desclassificado pelo Racing. Na Copa do Brasil, perdeu para o São Paulo, ex-time de Rogério Ceni, nas quartas.

Do que o Flamengo precisa para ser campeão?

- PUBLICIDADE. -

Faltando duas rodadas para terminar, o torcedor Rubro-Negro deve pegar a calculadora para fazer as contas sobre as possibilidades do Flamengo ser campeão do Brasileirão 2020.

Na 37ª rodada, Flamengo e Internacional se enfrentam no domingo (21) no Maracanã. Se o clube gaúcho sair vitorioso no confronto direto, abre quatro pontos de vantagem e consagra-se campeão de 2020. Mas se o time carioca ganhar, continua na briga.

Na hipótese do Flamengo vencer o Internacional, tudo o que o precisa fazer é ganhar do São Paulo na última rodada. Se empatar e o Inter vencer, as equipes empatam, sendo decidido no número de vitórias de cada uma. Se estiverem empatados – como deve ser o caso – a decisão fica por conta do saldo de gols.

Por fim, em caso de empate no confronto da 37ª rodada, a decisão novamente fica para a última rodada. Aí, para ser campeão, o Flamengo tem que ganhar e torcer por uma derrota ou empate do Inter.

Quem o Flamengo enfrenta na última rodada do Brasileirão?

Realizada no dia 25 de fevereiro, quinta-feira, a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro apresenta todos os dez jogos no mesmo horário, às 21h30 (Horário de Brasília).

Todavia, o Flamengo enfrenta o São Paulo, no Morumbi. O time paulista chegou a liderar a competição com sete pontos de vantagem, mas, sob o comando de Fernando Diniz, fracassou e não conseguiu manter o bom futebol, caindo na tabela de classificação.

+ Barcelona x PSG: o que sabemos sobre o confronto da Champions 2021