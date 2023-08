Quando será o GreNal do Brasileirão 2023?

Clássico gaúcho reúne Grêmio e Internacional no primeiro e segundo turno do Brasileirão este ano

O GreNal, duelo entre Grêmio e Internacional, é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. No primeiro turno, o Tricolor venceu o Colorado na Arena do Grêmio, mas o próximo clássico gaúcho já tem data marcada para acontecer e o histórico da disputa pode mudar. Veja o calendário.

Que dia vai ser o GreNal no Brasileirão?

O calendário do Brasileirão 2023 indica que o GreNal válido pelo segundo turno vai ser em outubro, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, mas o dia ainda não foi definido. A expectativa é de que o clássico ocorra entre os dias 7 e 9.

No último encontro, realizado em março, o Tricolor venceu o Internacional por 2 x 1 pela primeira fase do Campeonato Gaúcho, na Arena do Grêmio. Mais tarde, em maio, se reencontraram para o primeiro confronto no Brasileirão - que terminou em 3x1 também para o Grêmio.

Atualmente, o Grêmio se mantém na parte de cima da classificação, brigando pela liderança com Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Já o Inter permanece no meio da tabela, concorrendo à vaga da Libertadores ou da Sul-Americana.

Internacional x Grêmio no Brasileirão

Data: sábado, domingo ou segunda-feira, 07, 08 e 09 de outubro

Horário: indefinido

Rodada: 26

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Quem ganhou mais entre Grêmio e Inter?

Em toda a história do clássico gaúcho, Internacional e Grêmio se enfrentaram em 439 oportunidades, com vantagem para o Inter que tem 160 vitórias contra 141 do Tricolor, além de 138 empates, segundo dados do portal História do Grenal.

No quesito gols, o Internacional também leva a melhor com 595 diante de 570 do Grêmio. Nos últimos confrontos foi o elenco azul quem faturou a vitória, com pequena vantagem perante o seu rival.

O Colorado foi rebaixado apenas uma vez, enquanto o Grêmio caiu duas vezes. Além disso, o Inter tem a vantagem de campeonatos gaúchos, pois são 45 títulos contra 42 do Grêmio.

