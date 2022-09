Em qual canal passa jogo do Palmeiras hoje? Horário do Brasileirão (3/9)

Líder com folga no Brasileirão, o Palmeiras visita o RB Bragantino neste sábado, 03 de setembro, pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida começa às 19h (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid. Descubra em qual canal passa jogo do Palmeiras hoje para não perder nenhum lance.

O Verdão soma 50 pontos na liderança da tabela, enquanto o Braga segue na 11ª posição com 31 pontos.

Qual canal passa jogo do Palmeiras hoje ao vivo

O jogo do Palmeiras hoje vai passar no Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Com transmissão exclusiva, o canal é a única maneira de acompanhar todas as emoções da partida do Brasileirão neste sábado ao vivo. Para assistir o pay-per-view, entretanto, é necessário obter o pacote de canais por valor extra na mensalidade, com valores entre R$ 59,90, até R$ 89,90.

Não é assinante da TV fechada? A partida será retransmitida através da plataforma do GloboPlay, serviço de streaming para assinantes, disponível pelo aplicativo de celular, tablet, computador e smart TV, se o aparelho for compatível.

Para quem quer se tornar assinante da plataforma, a opção é acessar o site www.globoplay.globo.com, onde os pacotes vão de R$ 24,90 até R$ 86,90.

Qual a chance do Palmeiras ser campeão brasileiro 2022?

Com 50 pontos, vantagem de sete pontos com relação ao segundo colocado, o Palmeiras domina a tabela do Brasileirão da Série A. Com números, a chance de ser campeão é de 72.4%, de acordo com dados do estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Até a vigésima quarta rodada são catorze vitórias, oito empates e duas derrotas, sendo a melhor campanha em toda a temporada na competição. O alviverde tem o melhor ataque, com 39 gols marcados, e a melhor defesa com apenas 16 gols sofridos, com aproveitamento de 69%. Até aqui, o elenco de Abel Ferreira é o grande favorito a ganhar o titulo de campeão brasileiro.

Prováveis escalações de RB Bragantino x Palmeiras

Provável escalação de RB Bragantino: Cleiton; Luan Candido, Natan, Léo Ortiz, Aderlan; Lucas Evangelista, Raul, Artur; Hyoran, Eric Ramires e Carlos. Para o técnico Maurício Barbieri, o jogador Kawê segue indisponível para o plantel do Bragantino.

Provável escalação de Palmeiras: Weverton; Piquerez, Murilo, Gustavo Gómez, Marcos Rocha; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa; Veiga, Dudu e Rony. Jailson continua sendo a única baixa do plantel de jogadores de Abel Ferreira.

Próximos jogos

RB BRAGANTINO:

Atlético MG x RB Bragantino – Quarta-feira, 07/09 às 17h – Brasileirão

RB Bragantino x Goiás – Domingo, 18/09 às 11h – Brasileirão

PALMEIRAS:

Palmeiras x Athletico PR – Terça-feira, 06/09 às 21h30 – Copa Libertadores

Palmeiras x Juventude – Sábado, 10/09 às 21h – Brasileirão

