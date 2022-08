Em qual canal passa jogo do Vasco hoje? Horário e escalação (31/8)

Pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série B, as equipes de Vasco e Guarani se enfrentam nesta quarta-feira, 31 de agosto, a partir das 19h (horário de Brasília), em São Januário. Saiba qual canal passa jogo do Vasco hoje ao vivo, com transmissão pela televisão e também online.

O Vasco soma 42 pontos e está na 4ª posição da tabela, enquanto o Guarani aparece na 19ª posição com 26 pontos.

Qual canal passa jogo do Vasco hoje ao vivo

O jogo do Vasco hoje vai passar no SporTV e Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Com exclusividade nos direitos de transmissão, os canais exibem o jogo entre Vasco e Guarani nesta quarta-feira, diretamente para todos os estados do Brasil através das operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view, entretanto, só pode ser acessado por valor extra na mensalidade entre valores que vão de R$ 59,90, até R$ 89,90 por mês.

Outra opção para acompanhar o jogo do Vasco hoje na Série B é através do GloboPlay, serviço de streaming, disponível por assinatura. O torcedor que já é assinante pode acompanhar através do aplicativo para celular, tablet, computador ou na própria smart TV.

Para o torcedor que gostaria de tornar-se assinante, a plataforma pode encontrar os pacotes através do site www.globoplay.globo.com por valores entre R$ 24,90 até R$ 86,90 por mês, dependendo da escolha do torcedor entre a programação.

Basta acessar o aplicativo, procurar o sinal do canal do SporTV ou Premiere, e assistir ao vivo o futebol.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Jean Pierre Goncalves Lima

VAR: Wagner Reway

Qual canal passa jogo do Vasco hoje: SporTV, Premiere e GloboPlay

Quais as chances do Vasco subir para Série A em 2022?

Até o início da 27ª rodada do Brasileirão na Série B, o Vasco tem 50.7% de chances de subir para a elite do futebol brasileiro na próxima temporada, de acordo com números do estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O estudo é atualizado diariamente pelo Departamento, enquanto as rodadas acontecem na competição e os times somam pontos.

O elenco carioca soma 42 pontos, colecionando onze vitórias, nove empates e seis derrotas, onde como mandante coleciona 8 vitórias, nenhuma derrota e apenas 5 empates, o que considera o Vasco como um dos melhores donos de casa do torneio da CBF.

Além disso, o Gigante da Colina coleciona 28 gols marcados e 20 sofridos.

Prováveis escalações de Vasco x Guarani:

Raniel, Gabriel Dias e Riquelme continuam como desfalques ao elenco do Vasco nesta quarta-feira.

Provável escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Matheus Ribeiro, Anderson Conceição, Quintero, Edimar; Yuri Lara, Andrey, Nenê; Figueiredo, Fábio Gomes e Alex.

Os visitantes não podem contar com Rodrigo Andrade, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Provável escalação do Guarani: Maurício Kozlinski; Alvariño, João Victor, Jamerson Santos, Derlan; Vilela, Eduardo Luiz Person, Edson Guilherme, Isaque Elias; Giovanni Augusto e Ygor.

Próximos jogos:

VASCO:

Brusque x Vasco – Sábado, 03/09 às 16h30 – Brasileirão Série B

Grêmio x Vasco – Domingo, 11/09 às 16h – Brasileirão Série B

GUARANI:

Guarani x Sampaio Corrêa – Sábado, 03/09 às 16h30 – Brasileirão Série B

Vila Nova x Guarani – Terça-feira, 06/09 às 21h30 – Brasileirão Série B

Leia também: Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão Série B 2022?