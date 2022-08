A segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2022 apresenta vinte equipes disputando o acesso até a elite do futebol brasileiro. São 38 rodadas em pontos corridos, separadas em primeiro e segundo turno. Mas quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão Série B 2022? O torcedor quer saber como está o cenário da competição.

Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão Série B

Já foram 26 rodadas do Brasileirão Série B, agora faltam apenas 12 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro da Série B em 2022. Disputado em pontos corridos, cada vitória vale três pontos, enquanto o empate garante apenas um ponto para ambos os times na disputa. A competição acontece em primeiro e segundo turno.

A última rodada da Série B ainda não tem data confirmada pela CBF. No entanto, de acordo com o calendário oficial da competição divulgado pela entidade, a rodada está marcada para o dia 5 de novembro, sábado, com todos os jogos acontecendo no mesmo dia e horário. Todas as vagas de acesso e de rebaixamento serão definidas.

O calendário do Brasileirão este ano teve de ser reduzido já que a Copa do Mundo da FIFA será realizada em novembro e dezembro, e assim por determinação da entidade todas a competições devem acabar antes da data marcada.

No entanto, jogos e rodadas podem sofrer alterações pela própria CBF devido à programação de torneios como a Copa do Brasil.

Quantos times sobem para Série A 2022?

Quatro times sobem da Série B do Brasileirão para a Série A da temporada seguinte. Ao fim da última rodada da competição, os quatro primeiros elencos da tabela se garantem na elite do futebol.

Até o início da 27ª rodada da Série B, os times de Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco são os favoritos para garantirem as vagas até a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A diferença do quarto colocado, Vasco, é de quatro pontos para o quinto lugar, o Londrina.

Dessa maneira, os quatro últimos da Série A são rebaixados.

Na parte de baixo, os quatro últimos são rebaixados para a terceira divisão, a Série C do Brasileirão. Ao mesmo tempo, os quatro primeiros da Série C sobem para a Série B.

Classificação Série B do Brasileirão 2022 atualizada

A Série B do Campeonato Brasileiro é disputada em 38 rodadas onde vinte equipes disputam a parte de cima da tabela de classificação. São quatro vagas para a elite, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a terceira divisão.

1 Cruzeiro – 57 pontos

2 Bahia – 47 pontos

3 Grêmio – 44 pontos

4 Vasco – 42 pontos

5 Londrina – 38 pontos

6 Sport – 37 pontos

7 Ituano – 36 pontos

8 CRB – 36 pontos

9 Tombense- 36 pontos

10 Sampaio Corrêa – 34 pontos

11 Criciúma – 34 pontos

12 Ponte Preta – 33 pontos

13 Novorizontino – 32 pontos

14 Chapecoense – 29 pontos

15 Brusque – 28 pontos

16 Vila Nova – 28 pontos

17 CSA – 27 pontos

18 Operário PR – 26 pontos

19 Guarani – 26 pontos

20 Náutico – 21 pontos

