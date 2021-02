Veja a escalação de Flamengo e Corinthians de hoje (14/02)

Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo (14), no Estádio do Maracanã, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Buscando a liderança da competição, o Rubro-negro contará com o retorno do zagueiro Rodrigo Caio, enquanto o Timão terá os desfalques de Jemerson e Cazares. Ademais, saiba a escalação de Flamengo e Corinthians.

Flamengo conta com retornos

A equipe de Rogério Ceni tem praticamente força máxima para o jogo. O clube carioca terá o retorno do zagueiro titular, Rodrigo Caio, mas ainda não conta com o goleiro Diego Alves. Com a volta do camisa 3, a tendência é que a dupla defensiva do Rubro-negro então seja Rodrigo Caio e Willian Arão. Já no meio de campo, logo depois de cumprir suspensão, Diego retorna para a equipe inicial.

Enquanto a equipe carioca conta com retornos importantes na escalação, o Corinthians sofre com desfalques. Isso porque o Alvinegro perdeu dois jogadores por suspensão na última partida e terá que apostar em seus reservas. O volante Gabriel deve abrir vaga para o jovem Xavier nos 11 iniciais. No entanto, outra baixa é o meia Mateus Vital, que também está fora do confronto e deve ser substituído por Otero.

Escalação Flamengo

Flamengo: Hugo Souza, Isla, Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Escalação Corinthians

Corinthians: Cássio, Fagner, Bruno Méndez , Gil e Fábio Santos; Xavier, Cantillo, Gustavo Mosquito, Cazares (Araos) e Otero; Léo Natel (Jô)

HOJE TEM MENGÃO NO BRASILEIRÃO! Às 16h, o Mais Querido enfrenta o Corinthians, no Maracanã! Pra cima! 💪❤️🖤#FLAxCOR #VamosFlamengo pic.twitter.com/uwTRnW7dNm — Flamengo (@Flamengo) February 14, 2021

Rodada 36 do Campeonato Brasileiro

Goiás 2 x 0 Botafogo

Santos 2 x 0 Coritiba

Atlético MG 1 x 1 Bahia

14/2

Flamengo x Corinthians – 16h

Vasco x Inter – 16h

Palmeiras x Fortaleza – 18h15

Athletico PR x Atlético-GO – 18h15

Grêmio x São Paulo – 20h30

15/02

Ceará x Fluminense – 18h

Sport x RB Bragantino – 20h

Próximos jogos

Com apenas o Campeonato Brasileiro para disputar, Flamengo e Corinthians retornam a campo no próximo domingo (21), às 16h. Enquanto o Rubro-negro recebe o líder Internacional, no Maracanã, a equipe paulista enfrenta o Vasco da Gama, na Neo Química Arena.