Quem ganhou o Brasileirão 2023: Palmeiras é campeão pela 12ª vez

O Palmeiras é o campeão do Brasileirão de 2023 mesmo após empatar com o Cruzeiro por 1 X 1 na quarta-feira, 06 de dezembro, no Mineirão lotado. Com a vitória, na última rodada, o Alviverde conquista seu 12º título brasileiro - e continua liderando a lista de maiores campeões da série A do Brasileiro.

Esse pode ser considerado um dos Brasileiros mais competitivos dos últimos anos, principalmente pela quantidade de equipes brigando pelo topo da tabela e, consequentemente, a tão desejada taça de prata. Para etr ideia, no ano passado o Palmeiras venceu com oito pontos de vantagem e quatro rodadas de antecedência.

Mas no primeiro turno de 2023, os torcedores imaginaram que o Botafogo terminaria a temporada com o título na mão, principalmente após abrir 13 pontos de vantagem na liderança. O último título brasileiro do Botafogo foi em 1995, ou seja, são 28 anos na fila. Em 2021, o time subiu da segunda para a primeira divisão após conquistar a taça da Série B.

Entretanto, a queda do grupo no segundo turno pode ter como explicação a saída do técnico Luis Castro para o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, além de lesões de jogadores como Tiquinho, principal peça do ataque. Com isso, o Palmeiras, principal equipe no cenário nacional, ganhar força. O Verdão assumiu a primeira posição em 12 de novembro ao vencer o Internacional, na 34ª rodada, por 3 a 0.

O Palmeiras chegou a tropeçar em algumas ocasiões, como no duelo contra o Flamengo, pela 33ª rodada, onde perdeu por 3 x 0, e no jogo contra o Atlético Mineiro, em 19 de outubro, na 27ª rodada, derrotado por 2 a 0. Apesar do susto, o alviverde foi para cima e conseguiu se manter na liderança. O Brasileirão seguiu indefinido até a última rodada, com Atlético Mineiro e Flamengo vivos na disputa pelo título. No entanto, deu a lógica: Palmeiras campeão.

Este é o segundo título do Brasileirão de Abel Ferreira no comando do Palmeiras. O Verdão também foi campeão nos anos de 1960, 1967, 1967 (Taça Brasil), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e agora 2023.

Qual é a premiação do Brasileirão?

Segundo apuração da CNN, o campeão Palmeiras vai faturar R$ 47,8 milhões de premiação da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). A entidade dá um valor diferente para cada elenco a depender da sua posição final na classificação, ou seja, quanto melhor a posição, maior é o valor.

O segundo colocado leva R$ 45,4 milhões, enquanto o terceiro fica com R$ 43 milhões. O elenco que ficar em 4º lugar vai ficar com R$ 40,6 milhões, enquanto o 5º fatura R$ 38,2 milhões. Já o 6º colocado leva R$ 35,8 milhões e o 7º um total de R$ 33,4 milhões.

No meio da tabela, o 8º lugar fica com R$ 31 milhões, o 9º o valor de R$ 28,6 milhões e o 10º colocado leva para casa R$ 26,3 milhões. Além disso, a 11ª posição na tabela embolsa além da vaga na Sul-Americana o valor de R$ 20,5 milhões, o 12º outros R$ 19,1 milhões e o 13º sai de campo com R$ 17,6 milhões.

O time que fechar a participação em 14º vai embolsar R$ 17,2 milhões, o 15º o valor de R$ 16,7 milhões e o 16º, último elenco fora da degola, leva como premiação um total de R$ 16,1 milhões. Os quatro últimos não ganham premiação em dinheiro.

Elenco do Palmeiras em 2023

Confira o elenco completo do Palmeiras, campeão brasileiro em 2023.

GOLEIROS:

Weverton (21)

Marcelo Lomba (42)

Mateus (24)

ZAGUEIROS:

Gustavo Gómez (15)

Luan (13)

Murilo (26)

Naves (34)

LATERAIS:

Garcia (32)

Marcos Rocha (2)

Mayke (12)

Piquerez (22)

Vanderlan (6)

MEIAS:

Eduard Atuest (20)

Fabinho (35)

Gabriel Menino (25)

Jailson (30)

Jhon Jhon (40)

Richard Ríos (27)

Raphael Veiga (23)

Zé Rafael (8)

Luis Guilherme (31)

ATACANTES:

Artur (14)

Breno Lopes (19)

Dudu (7)

Endrick (9)

José Manuel López (18)

Rony (10)

Abel Ferreira vai sair do Palmeiras?

Um dos técnicos mais cobiçados no futebol, o português Abel Ferreira, 44 anos, ainda não anunciou quais são seus planos para 2024. Com dois brasileirões nas costas em apenas 2 anos, além de outros feitos positivos no comendo do clube, o profissional já recebeu propostas de fora, mas pode ter dado um sinal que continuará no Palmeiras.

Em entrevista coletiva no domingo, 03 de dezembro, após a vitória contra o Fluminense por 1 a 0, no Allianz Parque, Abel foi questionado sobre as propostas de que sairá do clube paulista, mas o treinador desconversou. Disse que não iria comentar sobre especulações e sim focar para o duelo final da temporada.

Mas o que chamou a atenção dos torcedores foi o fato do profissional se preocupar com o futuro dos jogadores com jogos no Allianz, que tem recebido uma série de eventos. "O que não podemos é ter um gramado como estava agora. Vão lá fora e vejam, a quantidade de coisinhas que tinha, do espetáculo que fizeram, da Taylor Swift", criticou, citando as pulseiras de miçanga que os fãs da cantora deixaram cair no gramado e até agora não foram recolhidas.

Embora o silêncio do técnico preocupe a diretoria, a cobrança por melhorias mirando a próxima temporada animaram aqueles que torcem pela continuidade do trabalho do português. Afinal, por que ele pediria um gramado melhor se não deseja ficar?

Mas segundo publicação do jornal O Globo do dia 4 de dezembro, o Al-Sadd, do Catar, fez uma proposta milionária para Abel deixar o Brasil para se tornar o técnico com o maior salário do mundo. Hoje, o posto é ocupado pelo argentino Diego Simeone, comandante do Atlético de Madrid, que recebe R$ 187 milhões por temporada.

O salário do português no Alviverde é estimado em R$ 3 milhões mensais e seu contrato é válido até o fim de 2024.