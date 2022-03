Brasileirão Feminino 2022: onde assistir Ferroviária x Flamengo e horário

Nesta segunda-feira, Ferroviária e Flamengo se enfrentam a partir das 19h (horário de Brasília), na terceira rodada do Brasileirão Feminino, jogando na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. A seguir, saiba quais são os destalhes e onde assistir Ferroviária x Flamengo no futebol feminino 2022 ao vivo.

O time das Grenás vem de vitória diante do RB Bragantino, enquanto o rubro-negro superou o Cresspom fora de casa na rodada anterior.

Onde assistir jogo Ferroviária x Flamengo Feminino hoje

O jogo da Ferroviária e Flamengo hoje terá transmissão ao vivo do canal do Youtube da TV Ferroviária, a partir das 19h, no horário de Brasília para todo o Brasil de graça.

A plataforma de vídeos no Youtube transmite ao vivo e de graça a partida para todos os torcedores a partir do horário marcado.

Basta sintonizar no canal e assistir. Além disso, o Facebook da Ferroviária também disponibiliza a transmissão ao vivo.

Escalação da Ferroviária e Flamengo

A equipe feminina da Ferroviária faz um ótimo início de temporada no Brasileirão de 2022. Com duas vitórias, superando o Esmac e o RB Bragantino, as Guerreiras querem manter o bom desempenho apresentado em campo diante de suas adversárias. Por isso, a vitória nesta segunda-feira é extremamente importante, enquanto aparece em quarta posição com 6 pontos.

Provável Ferroviária: Luciana, Carol Tavares, Camila, Ana Alice, Barrinha, Luana, Rafa Mineira, Ingryd, Suzane, Mylena Carioca e Laryh

Enquanto isso, o time feminino do Flamengo conseguiu vencer na rodada passada depois de tropeçar logo na estreia do Brasileirão. Em sexto lugar com 4 pontos, o elenco do Rio deve manter as principais jogadores no time para entrar em campo nesta segunda e levar assim a vitória para casa.

Provável Flamengo: Kaká, Rayanne, Cida, Kaylane, Monalisa, Thaisa, Cris, Gisseli, Maria Alves, Leidiane e Gica

Confira como foi a estreia das Guerreiras no Brasileirão Feminino.

Jogos do Brasileirão Feminino hoje

A terceira rodada do Brasileirão Feminino conta com oito jogos, com início na última sexta-feira e seguindo até esta segunda.

Corinthians 1 x 0 Cruzeiro

Grêmio 1 x 1 Atlético-MG

Palmeiras 1 x 0 Santos

São José 2 x 2 Cresspom

Real Brasília 3 x 2 RB Bragantino

Avaí 5 x 2 Esmac

Ferroviária x Flamengo – 19h

Internacional x São Paulo – 20h