Figueirense x Altos: onde assistir e horário do jogo de hoje (18/04)

Equipes entram em campo para disputar a segunda rodada do Brasileirão Série C nesta segunda-feira

Encerrando a segunda rodada do Brasileirão Série C, as equipes de Figueirense x Altos se enfrentam nesta segunda-feira, a partir das 20h (Horário de Brasília), jogando no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Confira todas as informações para não perder nenhum lance do jogo de hoje a seguir.

O Figueirense vem de empate com o Volta Redonda, enquanto o Altos perdeu para o Botafogo-SP.

Onde assistir Figueirense x Altos ao vivo

A partida entre Figueirense e Altos vai ser transmitida no DAZN (Serviço de Streaming), a partir das 20h, pelo horário de Brasília.

Pelo Brasileirão Série C, os torcedores só poderão acompanhar o jogo através do serviço de streaming DAZN, por assinatura no site e também no aplicativo. Os valores da assinatura estão R$19,90 ao mês, com teste grátis durante um mês.

Data: 18/04/2022

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Onde assistir: DAZN

Figueirense e Altos no Brasileirão Série C

O elenco do Figueirense ficou no empate com o Volta Redonda logo na estreia do Brasileirão Série C. Pela primeira fase, o elenco catarinense aparece na décima primeira posição com apenas 1 ponto, ou seja, terá a oportunidade de buscar a primeira vitória na temporada.

Do outro lado, o time do Altos também tropeçou na primeira rodada já que perdeu para o Botafogo de São Paulo. Agora, busca a primeira vitória do ano no Brasileirão Série C mesmo jogando fora de casa. O grupo aparece em décimo oitavo lugar sem pontos marcados, na zona de rebaixamento.

Escalação do Figueirense x Altos

Escalação do Figueirense: Wilson, Muriel, Maurício, Luis Fernando, Mário Henrique, Serginho, Oberdan, Jhon Cley, Nandinho, Léo Arthur e Gustavo Henrique

Escalação do Altos: Marcelo, Bruno Leite, Lucas Sousa, Vinicius, Dieyson, Marconi, Tibiri, Dieguinho, Manoel, Elielton e Danillo Bala

Confira no vídeo a seguir a preparação para o jogo de hoje no Figueirense.

