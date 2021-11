Final do Brasileirão Sub-20 em 2021: datas, horários e onde assistir

As equipes de Internacional e São Paulo dão início às disputas na final do Campeonato Brasileiro Sub-20 no próximo sábado (21/11) . De um lado, o tricolor paulista busca o primeiro título na categoria, enquanto os gaúchos tem a oportunidade de levantar o sexto troféu. Confira todas as informações sobre a final do Brasileirão Sub-20.

Quando é a final do Brasileirão Sub-20 em 2021?

As equipes de Internacional e São Paulo disputam a final do Campeonato Brasileiro Sub-20 em domingos consecutivos, ou seja, cada um tem a chance de jogar em sua casa.

No domingo em 21 de novembro, o Inter recebe o São Paulo a partir das quatro horas da tarde no Beira-Rio enquanto o São Paulo fecha a decisão com o mando de campo em seu estádio, o Morumbi, às onze horas da manhã no dia 28 de novembro.

Os Colorados precisaram superar o Palmeiras nas quartas de final e o Atlético-MG nas semifinais para chegar até aqui. Enquanto isso, o Tricolor ganhou do Athletico-PR e Flamengo.

Confira as datas e horários das finais do Sub-20 em 2o21.

Domingo, 21/11 – 16:00 – Internacional x São Paulo – Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Domingo, 28/11 – São Paulo x Internacional – Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Onde assistir a final do Brasileirão Sub-20 em 2021?

Os canais Band, na TV aberta, e SporTV em operadoras por assinatura são os responsáveis por transmitir todos os lances das finais do Brasileiro Sub-20 na temporada, com a escolha da preferência do torcedor.

Para assistir online, o site de streaming Eleven Sports passa ao vivo ambos os confrontos através de seu site oficial (www.elevensports.com) de graça para todo o Brasil. Outra opção é também os aplicativos BandPlay e GloboPlay, disponíveis em Android e iOS.

Quem são os campeões do Brasileirão Sub-20?

Lançado em 2001 pela CBF, o torneio visa mostrar o talento dos novos garotos no futebol brasileiro e, quem sabe assim, lançar craques através dos clubes ao cenário nacional. O primeiro campeão foi o Internacional e, agora, vinte anos depois, novamente o Colorado aparece na disputa.

Em 2020, o Galo superou o Athletico-PR e garantiu a sua primeira taça na categoria de base do futebol brasileiro. Um ano depois, novamente o torneio pode ter um campeão inédito com o São Paulo, enquanto os gaúchos buscam o sexto título para aumentar o seu saldo.

Confira a lista de todos os campeões do Brasileiro Sub-20.

Internacional – 5 títulos (2001, 2002, 2004, 2006 e 2013)

Cruzeiro – 4 títulos (2007, 2010, 2012 e 2017)

Grêmio – 2 títulos (2008 e 2009)

Palmeiras – 1 título (2018)

Atlético-MG – 1 título (2020)

Flamengo – 1 título (2019)

Botafogo – 1 título (2016)

América-MG – 1 título (2011)

Corinthians – 1 título (2014)

Fluminense – 1 título (2015)

Rio Branco-RJ – 1 título (2003)

