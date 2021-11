Copa do Nordeste 2022: classificados e data do sorteio

Com o fim das Eliminatórias, estão definidos os dezesseis times classificados para a 19ª edição da Copa do Nordeste em 2022. A competição conta com representantes dos nove estados da região que prometem muito futebol e disputa acirrada da ‘Lampions League’. Confira todos os classificados e saiba quando será o sorteio que define os grupos.

Quais times estão classificados para a Copa do Nordeste 2022?

Dezesseis equipes dos nove estados da região integram o quadro de participantes da Copa do Nordeste para 2022, a 19ª edição do torneio na história. O atual campeão, Ceará, aparece no mesmo pote que Bahia, Fortaleza e Sport, onde consequentemente receberão mais dinheiro na fase de grpos.

Dois grupos de oito são formados por sorteio. Por oito rodadas, as equipes de um lado enfrentam as do outro na primeira fase em turno único, ou seja, clubes do mesmo grupo não podem se enfrentar. As quatro melhores equipes seguem para a segunda fase em jogo único, depois as semifinais e por fim a tão sonhada final.

A decisão, diferente das outras fases, é realizada em partida com ida e volta, onde cada equipe tem a oportunidade de disputar em casa com a força de sua torcida.

Confira os potes da Copa do Nordeste da edição e quem pode se enfrentar na competição.

POTE 1: Bahia, Ceará, Fortaleza e Sport

POTE 2: CSA, CRB, Sampaio Corrêa e Náutico

POTE 3: Botafogo-BP, Globo-RN, Altos e Campinense

POTE 4: Floresta, Sergipe, Atlético-BA e Sousa

Quando será o sorteio da Copa do Nordeste?

O sorteio que definirá os grupos da Copa do Nordeste no ano que vem ainda não tem data definida. A CBF, entidade responsável por realizar o torneio, é quem escolhe a data para realizar o sorteio dos grupos e também dos jogo.

Através do sorteio, a CBF define os dois grupos com oito equipes cada, onde cada time enfrenta os clubes do outro grupo em turno único.

Onde assistir a Copa do Nordeste 2022?

A edição da Copa do Nordeste em 2022 contará com a transmissão exclsuiva dos canais SBT e afiliadas em todos os estados da região que acometem a competição..

Além disso, o serviço de streaming por assinatura Nordeste FC (www.nordestefc.com.br), idealizado pela própria federação, também será responsável por passar todos os confrontos do torneio. Para ter acesso, uma assinatura é requisita. Outra opção é entrar através de contas por operadoras de assinatura ou através de parcerias em planos com sócio torcedor dos times.

