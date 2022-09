Fórmula 1 pontuação geral: como ficou classificação após GP da Holanda

Confira como ficou a classificação após o Grande Prêmio da Holanda, com vitória de Max Verstappen, da Red Bull

Pelo Grande Prêmio da Holanda, a décima quinta etapa da temporada, o piloto da Red Bull, Max Verstappen, foi quem levou a melhor. Na tabela de classificação na Fórmula 1 pontuação geral, o holandês segue na liderança, mas com mudanças tanto na parte de cima como para baixo. Confira como está a tabela após a prova na Holanda.

Fórmula 1 pontuação geral e classificação dos pilotos

Com 310 pontos, Max Verstappen é o líder da classificação dos piloto na Fórmula 1. Correndo em casa neste domingo, 04 de setembro, o atual campeão venceu o Grande Prêmio da Holanda na temporada.

Com o resultado, abriu vantagem de 109 pontos para Charles Leclerc, da Ferrari, que conseguiu retomar a segunda posição da tabela. Já Sergio Perez, também da Red Bull, vem em terceiro lugar empatado com o monegasco, ambos em 201 pontos.

Já George Russell, da Mercedes, conseguiu retomar a quarta posição destronando Carlos Sainz, da Ferrari. O novato dirige pela primeira vez na equipe de Toto Wolff.

Para ficar por dentro, confira a seguir a classificação da Fórmula 1 pontuação geral.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 310 pontos – Fórmula 1 pontuação geral

2 Charles Leclerc (Ferrari) – 201 pontos

3 Sergio Perez (Red Bull) – 201 pontos

4 George Russell (Mercedes) – 188 pontos

5 Carlos Sainz (Ferrari) – 175 pontos

6 Lewis Hamilton (Mercedes) – 158 pontos

7 Landos Norris (McLaren) – 82 pontos

8 Esteban Ocon (Alpine) – 66 pontos

9 Fernando Alonso (Alpine) – 59 pontos

10 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 46 pontos

11 Kevin Magnussen (Haas) – 22 pontos

12 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 20 pontos

13 Daniel Ricciardo (McLaren) – 19 pontos

14 Pierre Gasly (AlphaTauri) – 18 pontos

15 Mick Schumacher (Haas) – 12 pontos

16 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 11 pontos

17 Zhou Ghanyu (Alfa Romeo) – 5 pontos

18 Lance Stroll (Aston Martin) – 5 pontos

19 Alexander Albon (Williams) – 4 pontos

20 Nicholas Latifi (Williams) – 0 ponto

21 Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0 ponto

Classificação do Mundial de construtores da F1 2022

No Mundial de Construtores, a Red Bull e a Ferrari também disputam ponto por ponto na parte de cima da classificação. No entanto, é a equipe de Verstappen quem comanda a tabela com 511 pontos.

A equipe italiana, a Ferrari, vem em segundo lugar com 376 pontos. Lembrando que os pontos conquistados dos dois pilotos no fim de semana são somados e aí distribuídos para as equipes.

Confira a seguir a classificação de Construtores da Fórmula 1.

1 Red Bull – 511 pontos

2 Ferrari – 376 pontos

3 Mercedes – 346 pontos

4 Alpine – 125 pontos

5 McLaren – 101 pontos

6 Alfa Romeo – 51 pontos

7 Haas – 34 pontos

8 AlphaTauri – 29 pontos

9 Aston Martin – 25 pontos

10 Williams – 4 pontos

Qual é a próxima corrida da Fórmula 1 em setembro?

A próxima corrida da Fórmula 1 vai ser o Grande Prêmio da Itália, realizado no Circuito de Monza, entre o fim de semana com os dias 9, 10 e 11 de setembro, onde todos os pilotos disputam na pista.

Já foram quinze provas na temporada 2022 da competição de automobilismo, então agora faltam sete provas, incluindo o italiano no próximo fim de semana.

Max Verstappen e Charles Leclerc continuam na disputa pelo título do Mundial dentro das pistas, assim como as equipes Red Bull e Ferrari entre os Construtores. Ao fim, o primeiro colocado da classificação dos pilotos será declarado o campeão da Fórmula 1.

São 22 provas este ano, já que o GP da Rússia foi cancelado pela FIA após a invasão das tropas russas no território da Ucrânia em fevereiro de 2022. Além disso, a estreia do GP de Miami também marcou a temporada.

