Após empate do Atlético MG contra o Fluminense por 1 a 1, Rubro-Negro pode assumir a liderança do Brasileirão, caso vença o Red Bull Bragantino na noite desta quinta (15), no Maracanã.

O Flamengo pode fechar a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A na liderança. Isso porque o time de Domènec Torrent, encara o Red Bull Bragantino nesta quinta (15), às 20h, no Estádio do Maracanã, e com uma vitória, chega aos 33 pontos e ultrapassa Atlético MG e Internacional.

As duas equipes à frente do Flamengo estão com 31 pontos, mas já jogaram nesta rodada. Os colorados venceram o Sport por 5 a 3, e os mineiros, atuais lideres do campeonato, empataram com o Fluminense em 1 a 1, e podem perder a primeira colocação.

Em caso de vitória, Dome assumiria a liderança do Brasileiro na mesma rodada de Jorge Jesus, na temporada passada. Entretanto, naquela ocasião, o Flamengo venceu o Ceará por 3 a 0, e desbancou o Santos na primeira colocação.

Flamengo x Red Bull: Onde assistir?

A partida não terá transmissão da TV aberta. Então, para assistir Flamengo x Red Bull, apenas na TV fechada.

O Premiere exibe a partida para todo o Brasil com narração de Luiz Carlos Jr, mas comentários de Roger Flores, PC Vasconcellos e PC Oliveira.

No entanto, o SporTV também fará transmissão do jogo, mas não exibe para o Estado do Rio de Janeiro.

Resultados da 16ª rodada do Brasileirão:

Palmeiras 1 x 3 Coritiba

Grêmio 3 x 1 Botafogo

Santos 0 x 1 Atlético GO

Athletico PR 0 x 1 Corinthians

Atlético MG 1 x 1 Fluminense

Sport 3 x 5 Internacional

Outros jogos: onde assistir?

Além de Flamengo x Red Bull Bragantino, outra partida que será realizada nesta semana é o confronto entre Goiás x Bahia, marcado para sexta (16), às 20h, no Estádio Hailé Pinheiro

O duelo também não será televisionado pela TV aberta, no entanto, o Premiere exibe a partida na TV fechada.

Outras duas partidas não foram realizadas nesta semana, mas ainda não possuem datas para acontecerem: Vasco x Fortaleza e Ceará x São Paulo.

As partidas foram adiadas devido à antecipação do jogo de ida da Copa do Brasil entre Fortaleza x São Paulo.

De acordo com a CBF, a partida da Copa do Brasil foi antecipada visto que o São Paulo pode atuar pela Sul-Americana nas datas que aconteceriam os jogos. Por isso, a confederação antecipou o embate que aconteceu ontem, e ficou em 3 a 3.