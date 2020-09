VAR anula 2 gols e Flamengo vence o Santos na Vila Belmiro

Em partida repleta de auxílios de arbitragem, Flamengo vence Santos por 1 a 0 com gol do aniversariante do dia.

Com dois gols anulados pelo VAR, um deles controverso, e um futebol desequilibrado, o Santos perdeu por 2 a 0 para o Flamengo, neste domingo (30), na Vila Belmiro. Os times se enfrentaram pela 6ª rodada do brasileirão. Além disso, a disputa marcou o retorno de Gabigol aos gramados após uma lesão.

Primeiro tempo

O início de jogo ofensivo, os mandantes colocaram duas bolas nas redes rubro-negras, gols anulados pelo assistente de vídeo. Em bola cruzada na área, após jogada de Marinho, Raniel completou para o gol, posteriormente anulado. Na sequência o próprio Marinho marcou em tentativa de cruzamento, mas o gol foi novamente anulado após VAR constatar interferência de Jobson no lance.

Após os gols sofridos, o Flamengo encontrou-se na partida e equilibrou o confronto, marcado por muito contato físico e disputas travadas principalmente no meio-campo.

No fim da primeira etapa, em uma das poucas chegadas efetivas do Flamengo, Gabigol lançou Michael, que em profundidade devolveu o passe para o centroavante rubro-negro, wue completa 24 anos hoje, marcar e ‘ativar’ a ‘lei do ex’ na Vila Belmiro.

Segundo tempo

Na volta para a segunda etapa o Flamengo buscou mais o campo ofensivo, igualando o jogo. O ritmo de partida caiu, e as equipes buscaram as jogadas trabalhadas nas contruções de ataque. Machucado, o goleiro Diego Alves foi substituído por César. William Arão e Everton Ribeiro foram a campo, assim como o chileno Isla, estreante do dia.

Como foi a estreia de Isla no Flamego?

Sem disputar uma partida desde março, o lateral-direito Mauricio Isla, demonstrou não sentir o peso da camisa flamenguista. Leia também sobre os reforços no Flamengo.

Bicampeão da América com o Chile e com passagens por Turquía e Itália, o jogador ocupou o lugar de Renê e encarregou-se de marcar as descidas de Soteldo ao ataque. De características defensivas, o jogador desempenhou um bom papel ofensivo quando acionado e deve receber sequência e ritmo de jogo nas próximas rodadas.

A baixa importante na equipe é a de Gabigol, que aos 28 da segunda etapa deu lugar a Diego, após lesionar sozinho o tornozelo direito. O autor do gol da partida, que tratou uma lesão na coxa durante a semana deixou o campo sentindo fortes dores.

Posição do Flamengo no campeonato

Com a vitória por 1 a 0, o Flamengo chega aos 8 pontos no campeonato e agora ocupa a oitava colocação na tabela. Com a terceira derrota no torneio, o Santos estaciona na nona colocação.