Flamengo x Cruzeiro feminino: onde assistir e horário Brasileirão (18/04)

Pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino na primeira divisão, as equipes de Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira, a partir das 20h (Horário de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, na cidade do Rio de Janeiro. Confira a seguir onde assistir Flamengo x Cruzeiro feminino ao vivo.

O time do Flamengo vem de derrota para o Palmeiras, enquanto o Cruzeiro perdeu para o Galo.

Onde assistir Flamengo x Cruzeiro feminino ao vivo

O jogo do Flamengo e Cruzeiro feminino hoje vai ser transmitido ao vivo no SporTV, a partir das 20h, pelo horário de Brasília.

A partida do Brasileirão Feminino nesta segunda-feira terá transmissão no canal principal do SporTV, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e Oi.

Para acompanhar, é necessário obter uma das operadores, procurar o canal desejado e, então, assistir todos os lances da partida de hoje.

Data: 18/04/2022

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Onde assistir: SporTV

Flamengo e Cruzeiro no Brasileirão Feminino

Em sexto lugar na classificação do Brasileiro Feminino, o Flamengo faz uma campanha regular até este momento na temporada. Com 8 pontos, o rubro-negro marcou duas vitórias, dois empates e uma derrota, vindo de derrota para o Verdão. Se vencer o jogo de hoje, consegue subir na tabela para quem sabe brigar pela liderança.

Do outro lado, o Cruzeiro não faz uma boa temporada no futebol feminino. Em décimo quinto lugar com 2 pontos, está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Dessa maneira, a vitória no jogo desta segunda-feira é indispensável para as jogadoras do time da Raposa.

Escalação do Flamengo x Cruzeiro

Escalação do Flamengo: Gabi, Monalisa, Cida, Núbia, Gisseli, Stella, Kaylane, Leidi, Gica, Maria e Maria Alves

Escalação do Cruzeiro: Rubi, Gabi Arcanjo, Angela, Nine, Isabela Queiroz, Robinha, Mariana, Rafa Andrade, Karen, Vanessinha e Mariana Santos

